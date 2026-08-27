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NBA

Draymond Green kritikon narrativat që vendosin pritshmëri të padrejta për Klay Thompson pas transferimit te Heat

· 2 min lexim

Draymond Green u shpreh kundër mënyrës se si disa media sportive po paraqesin nënshkrimin e Klay Thompson me Miami Heat, duke thënë se krijohet një pritshmëri e parealizueshme që mund ta ekspozojë shokun e tij për kritikë. Green theksoi se nuk duhet të presim të rikthehet ai Klay i vitit 2017 dhe se formimi i shpejtë i një narrativi triumfal mund t’i vendosë pritshmëri të padrejta.

Siç raporton Bleacher Report, Green në podkastin e tij kërkoi që të mos përhapet idetë se Thompson do të jetë përsëri ai lojtar kryesor i dikurshëm; ai tha se do të ishte më e përshtatshme që Klay të marrë një rol më të kufizuar, siç kishte bërë edhe Ray Allen kur shkoi te Miami. Green përmendi se Thompson hyn në sezonin e 16-të të karrierës, ka përjetuar dëmtime serioze dhe megjithatë do të ofrojë ende goditje të sakta nga distanca. Sipas tij, nuk duhet ta ngremë kaq shumë pritshmërinë vetëm për t’u kënaqur më pas me uljen e tij të performancës.

Thompson është 36 vjeç, ka pasur dëmtime të shumta në karrierë dhe sezonin e fundit luajti më shumë si rezervë te Dallas Mavericks, ku shënoi mesatarisht 11.7 pikë për ndeshje, niveli më i ulët në karrierën e tij. Ai nuk do të jetë i njëjti lojtar dominant si në kohën e tij më të mirë me Warriors, ku ishte partneri i Stephen Curry dhe bashkë fituan katër tituj kampion. Megjithatë, si specializues i goditjeve nga jashtë, Thompson mund të sjellë impakt të rëndësishëm në ekipe që tërheqin mbrojtjen e kundërshtarëve dhe krijojnë hapësira për shokët e skuadrës.

Sipas Bleacher Report, mbrojtja që Green bëri për Thompson synon të ulë presionin për pritshmëri të tepruara dhe të theksojë se vlerësimi i rolit të tij tek Heat duhet të jetë realistik—një lojtar që mund të kontribuojë me shënime të jashtëzakonshme nga jashtë, por jo domosdoshmërisht si versioni i tij i majës së karrierës.

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