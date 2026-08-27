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NBA

Nike paralajmëron kapitullin e ri të NBA-së para sezonit 2026-27

· 1 min lexim

Nike publikoi një video-teaser në rrjetet sociale që paralajmëron “kapitullin tjetër të NBA-së” dhe e përshkruan erën e re si diçka “për të obsesuarit”. Kompania njoftoi se materiali do të publikohet më 15 shtator.

Sipas Bleacher Report, Nike ka qenë partnerja zyrtare e fanellave të NBA-së që nga sezoni 2017-18; palët nënshkruan një zgjatje 12-vjeçare në 2024, dhe Nike do të vazhdojë të jetë sponsori i fanellave për dekadën e ardhshme.

Videoja ka ngjallur pritshmëri dhe spekulime për ndryshime të mundshme në dizajnin e uniformave dhe nisma të tjera që mund të shfaqen me nisjen e sezonit 2026-27. Përveç elementeve vizuale të teasert, nuk janë dhënë detaje të tjera zyrtare.

Siç raporton Bleacher Report, shpërndarja e plotë e materialit pritet më 15 shtator, dhe tifozët do të qëndrojnë me vëmendje për njoftime të mëtejshme rreth dizajneve dhe ndryshimeve të mundshme.

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