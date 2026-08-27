Një kërkesë për transferim nga Connor Hellebuyck: gardiani konfirmon largimin nga Winnipeg
Connor Hellebuyck konfirmoi se ka kërkuar të transferohet nga Winnipeg Jets, pas përpjekjeve disa mujore për ta trajtuar çështjen në mënyrë private. Në një deklaratë të shpërndarë nga agjenti i tij, ai tha se dëshironte të jepte kohë organizatës për të shqyrtuar mundësitë dhe se, me afërsi të kampit stërvitor, ndjeu se ishte e rëndësishme ta bënte kërkesën publike. Hellebuyck theksoi se për familjen e tij largimi është rruga më e mirë përpara.
Sipas nhl, gardiani ishte pjesë e ekipit amerikan që fitoi medaljen e artë në Lojërat Olimpike Milano-Kortina 2026. Në sezonin e fundit të rregullt ai ishte 23-23-11, me një mesatare 2.86 gola të pësuar për ndeshje dhe 0.895 përqindje ndalimesh në 57 takime, ndërsa Jets mbetën tetë pikë prapa Los Angeles Kings për vendin e dytë wild card në Konferencën Perëndimore. Një sezon më parë Hellebuyck pati statisikat më të mira personale (47-12-3, 2.00 GAA, 0.925 dhe tetë ndeshje pa pësuar gola), fitoi Hart Trophy si lojtari më i vlefshëm dhe Vezina Trophy si gardiani më i mirë, duke ndihmuar ekipin të marrë Presidents’ Trophy me rekord 56-22-4. Ai është në sezonin e tretë të një kontrate shtatëvjeçare vlerë 59.5 milionë dollarë, ka luajtur 11 sezone vetëm për Jets që e zgjodhën në rundin e pestë, zgjedhja e 130-të, në draftin e vitit 2012, dhe që nga debuti në 2015-16 kryeson portierët e NHL për ndeshje të luajtura dhe për startime.
Skuadra e Winnipeg ka vepruar në pikat e saj të portës, duke firmosur me Stuart Skinner një kontratë dyvjeçare prej 7.5 milionë dollarësh, ndërsa perspektiva kryesore, Domenic DiVincentiis, regjistroi 13-16-2, 3.03 GAA dhe 0.896 përqindje ndalimesh në 34 ndeshje me Manitoba në AHL dhe ende nuk ka debutuar në ligën e parë. Hellebuyck gjithashtu shprehu mirënjohje për tifozët e Jets dhe tha se shpreson që të arrihet një zgjidhje sa më shpejt.
Siç raporton nhl, deklarata e Hellebuyck erdhi përpara hapjes së kampit stërvitor të Jets dhe ndeshjes së parë zyrtare kundër Boston Bruins më 2 tetor në Canada Life Centre, ndërsa ai pret që procesi i transferimit të ecë në vijën e duhur.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.