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NHL

Një kërkesë për transferim nga Connor Hellebuyck: gardiani konfirmon largimin nga Winnipeg

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Connor Hellebuyck konfirmoi se ka kërkuar të transferohet nga Winnipeg Jets, pas përpjekjeve disa mujore për ta trajtuar çështjen në mënyrë private. Në një deklaratë të shpërndarë nga agjenti i tij, ai tha se dëshironte të jepte kohë organizatës për të shqyrtuar mundësitë dhe se, me afërsi të kampit stërvitor, ndjeu se ishte e rëndësishme ta bënte kërkesën publike. Hellebuyck theksoi se për familjen e tij largimi është rruga më e mirë përpara.

Sipas nhl, gardiani ishte pjesë e ekipit amerikan që fitoi medaljen e artë në Lojërat Olimpike Milano-Kortina 2026. Në sezonin e fundit të rregullt ai ishte 23-23-11, me një mesatare 2.86 gola të pësuar për ndeshje dhe 0.895 përqindje ndalimesh në 57 takime, ndërsa Jets mbetën tetë pikë prapa Los Angeles Kings për vendin e dytë wild card në Konferencën Perëndimore. Një sezon më parë Hellebuyck pati statisikat më të mira personale (47-12-3, 2.00 GAA, 0.925 dhe tetë ndeshje pa pësuar gola), fitoi Hart Trophy si lojtari më i vlefshëm dhe Vezina Trophy si gardiani më i mirë, duke ndihmuar ekipin të marrë Presidents’ Trophy me rekord 56-22-4. Ai është në sezonin e tretë të një kontrate shtatëvjeçare vlerë 59.5 milionë dollarë, ka luajtur 11 sezone vetëm për Jets që e zgjodhën në rundin e pestë, zgjedhja e 130-të, në draftin e vitit 2012, dhe që nga debuti në 2015-16 kryeson portierët e NHL për ndeshje të luajtura dhe për startime.

Skuadra e Winnipeg ka vepruar në pikat e saj të portës, duke firmosur me Stuart Skinner një kontratë dyvjeçare prej 7.5 milionë dollarësh, ndërsa perspektiva kryesore, Domenic DiVincentiis, regjistroi 13-16-2, 3.03 GAA dhe 0.896 përqindje ndalimesh në 34 ndeshje me Manitoba në AHL dhe ende nuk ka debutuar në ligën e parë. Hellebuyck gjithashtu shprehu mirënjohje për tifozët e Jets dhe tha se shpreson që të arrihet një zgjidhje sa më shpejt.

Siç raporton nhl, deklarata e Hellebuyck erdhi përpara hapjes së kampit stërvitor të Jets dhe ndeshjes së parë zyrtare kundër Boston Bruins më 2 tetor në Canada Life Centre, ndërsa ai pret që procesi i transferimit të ecë në vijën e duhur.

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