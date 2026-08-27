Frederik Andersen dhe Mattias Janmark pritet të mungojnë në kampin stërvitor të Oilers
Edmonton Oilers njoftoi se katër lojtarë pritet të mos marrë pjesë në kampin stërvitor: portieri Frederik Andersen, sulmuesit Matt Savoie dhe Mattias Janmark, si dhe mbrojtësi Alec Regula. Kampi nis më 16 shtator me kontrolle fizike dhe mjekësore; skuadra do të luajë ndeshjen e parë përgatitore më 19 shtator kundër Winnipeg Jets dhe ndeshjen hapëse të sezonit më 29 shtator kundër Vancouver Canucks.
Sipas nhl, Andersen dhe Savoie janë në proces rehabilitimi pas dëmtimeve që pësuan gjatë stërvitjeve të pushimit veror, ndërsa Janmark dhe Regula po rikuperohen pas ndërhyrjeve mjekësore të mëparshme.
Andersen firmosi një kontratë njëvjeçare 2.8 milionë dollarëshe me Oilers më 1 korrik, pas pesë sezonesh me Carolina Hurricanes. 36-vjeçari luajti një rol kyç në fitimin e Stanley Cup për Hurricanes, duke regjistruar 13-2 me mesatare 1.89 gola të pësuar, .910 përqindje ndalesash dhe tre shutout në 16 ndeshje; ai nuk luajti pas Ndeshjes 3 të Finales për shkak të një dëmtimi në gju. Në sezonin e fundit me Hurricanes pati 16-14-5 me 3.05 GAA dhe .874 SV% në 35 ndeshje, ndërsa në karrierë në sezonet e rregullta ka 324-149-58 me 2.59 GAA, .913 SV% dhe 28 shutout në 552 ndeshje; në playoff ka 59-37 me 2.32 GAA dhe tetë shutout në 101 ndeshje.
Janmark ishte vendosur në listën e të dëmtuarve më 6 tetor 2025 pas tre ndeshjesh përgatitore dhe mungoi pjesën tjetër të kampit për shkak të një dëmtimi të papërcaktuar; ai debutoi në sezon më 10 nëntor dhe luajti 43 ndeshje me tetë pikë (një gol, shtatë asistime), ndërsa ndeshja e tij e fundit në sezon u zhvillua më 25 shkurt përpara një ndërhyrjeje kirurgjikale. 33-vjeçari ka 221 pikë (83 gola, 138 asistime) në 680 ndeshje të rregullta dhe 37 pikë në 113 ndeshje playoff për ekipet Dallas, Chicago, Golden Knights dhe Oilers.
Savoie shënoi 37 pikë (18 gola, 19 asistime) në 82 ndeshje për Oilers sezonin e kaluar, që ishte sezoni i tij i parë i plotë në NHL, dhe dha një asist në gjashtë ndeshje playoff; ai ka 38 pikë në 87 ndeshje midis Buffalo Sabres dhe Edmonton. Regula regjistroi tre asistime në 29 ndeshje sezonin e kaluar; 26-vjeçari ka katër pikë (një gol, tre asistime) në 51 ndeshje mes Chicago dhe Edmonton.
Mbetet që prania e tyre në ndeshjet përgatitore dhe në fillimin e sezonit të konfirmohet gjatë kontrolleve mjekësore të kampit, siç po raportohet edhe nga nhl.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.