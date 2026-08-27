Matt Boldy sjell vetëbesim dhe rrit pritshmëritë te Wild
Në një ngjarje Pro‑Am në Brainerd, Minnesota, sulmuesi i Minnesota Wild, Matt Boldy, foli për ndikimin që pati fitimi i medaljes së artë olimpike në besimin e tij dhe pritshmëritë për sezonin e ardhshëm. Ai mori pjesë në turne pas fitores në Milano së bashku me shokun e skuadrës Ryan Hartman, pas marrjes së ftesave nga sponsorët për të konkurruar në eveniment.
Siç raporton nhl, Boldy e përshkroi pjesëmarrjen në Lojërat Olimpike Dimërore 2026 si një përvojë të pabesueshme dhe tha se fitorja 2-1 në kohën shtesë ndaj Kanadasë në finalen e medaljes së artë është një moment që nuk do ta harrojë. Ai tha se përvoja me Team USA e ka bërë më disiplinuar dhe më të pjekur si lojtar, dhe se ndihet krenar për atë që arritën për vendin.
Boldy pati një sezon të shkëlqyer në NHL, duke vendosur shifra personale me 42 gola dhe 85 pikë në 76 ndeshje të rregullta. Në playoff ai shtoi 13 pikë (7 gola, 6 asistime) në 11 ndeshje. Hartman vuri në dukje se pas pushimit olimpik Boldy u kthye më i fortë dhe më i sigurt, duke qenë një lojtar kyç për skuadrën në fazën e eliminimit. Për sezonin e rregullt ai ishte i dyti te Wild në gola dhe pikë, pas Kirill Kaprizovit (45 gola; 89 pikë).
Skuadra e Wild bëri hap përpara duke fituar serinë e raundit të parë të Konferencës Perëndimore ndaj Dallasit në gjashtë ndeshje, por u eliminua nga Colorado në raundin e dytë pas humbjes në pesë ndeshje, një rezultat që Boldy e përjetoi si zhgënjim megjithë potencialin e grupit. Ai tha se përvoja e fituar nga lojërat dhe playoffi është e papërsëritshme dhe do të përdoret për të bërë hapa përpara si ekip. Sipas nhl, Boldy hyn në sezon me vetëbesim më të madh dhe synon t’i ndihmojë Wild të përmbushë pritshmëritë e larta për këtë sezon.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.