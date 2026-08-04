Një tjetër rast i dyshuar me ethet e Nilit Perëndimor në Klinikën e Sëmundjeve Infektive në Shkup
Edhe një person tjetër, 76-vjeç, me meningjit viral të konfirmuar dhe serologji pozitive në serum për virusin e Nilit Perëndimor, është shtruar në spital në Klinikën për Sëmundje Infektive gjatë 24 orëve të fundit. Kjo e çon numrin e përgjithshëm të pacientëve në shtatë, me 10 të konfirmuar me Ethe të Nilit Perëndimor, tre prej të cilëve janë në gjendje kritike në Njësinë e Kujdesit Intensiv dhe në ventilim mekanik. Deri më tani nuk ka pasur përmirësim në gjendjen e tyre shëndetësore. Të gjithë pacientët janë nga Shkupi.
Këtë e njoftoi sot Drejtori i Klinikës, Fadil Cana, i cili tha se për të vërtetuar formën neuroinvazive të sëmundjes, nevojiten analiza shtesë të lëngut cerebrospinal për rastin e shtatë të dyshuar.
Sipas tij, teknologjia PCR nuk është standardi i artë për diagnostikimin e formës neuroinvazive të Etheve të Nilit Perëndimor, dhe për këtë arsye ata pacientë i nënshtrohen analizave shtesë laboratorike dhe trajtohen si pacientë me Ethe të Nilit Perëndimor.”Periudha e inkubacionit të sëmundjes zgjat deri në 14 ditë. Askush nuk mund të parashikojë paraprakisht se si do të zhvillohet sëmundja në një organizëm individual. Ajo që dihet deri më tani është se të moshuarit janë më të ndjeshëm ndaj një forme më të rëndë. Të gjithë pacientët e shtruar në spital në vendin tonë janë mbi 60 vjeç dhe kanë sëmundje shoqëruese.
Të moshuarit, personat me sëmundje kronike, personat me imunitet të kompromentuar, pra me imunitet të dobësuar, janë më të ndjeshëm ndaj një tabloje klinike më të rëndë. Në rreth 80 përqind të të infektuarve, sëmundja kalon lehtë ose edhe pa simptoma”, shtoi Cana./Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.