Presidenca e re e BE-së, Belgjika, ka thënë me zë të lartë atë që është e qartë për të gjithë

Bashkimi Evropian nuk ka ndërmend të zgjerohet në të ardhmen e afërt, kështu që ndryshimet e mundshme kushtetuese që do t’i bënte Maqedonia në periudhën e ardhshme do të jenë vetëm një tjetër zhgënjim i ri për qytetarët e Maqedonisë, i ngjashëm me atë pas ndryshimit të emrit.

Pavarësisht bindjeve të politikanëve vendas se përfshirja e bullgarëve në kushtetutën e Maqedonisë do të hapë gjerësisht perspektivat evropiane për vendin dhe se anëtarësimi në Union mund të bëhet një objektiv i arritshëm deri në vitin 2030, mesazhet që kanë ardhur nga kryetari i ri i Unionit. Belgjika, nuk janë aspak inkurajuese.

Përkatësisht, kryeministri belg Alexander de Cro në konferencën e përbashkët për shtyp me Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pas takimit të komisionerëve evropianë me ministrat në qeverinë belge, me të cilin zyrtarisht u përurua presidenca e Belgjikës me Këshilli i BE-së, theksoi se para reformës së Unionit nuk do të ketë zgjerim.

– Para se të bëhemi më të mëdhenj, do të duhet të bëhemi më të mirë, kështu që BE-ja do të duhet të reformojë para se të jetë gati për zgjerim dhe për pranimin e anëtarëve të rinj… Ne kemi nevojë për një Bashkimi Evropian që do të jetë në gjendje të marrë vendime në një mënyrë më të shpejtë, duke ruajtur unitetin e saj dhe se do të jetë më efikas në përdorimin e burimeve – tha De Cro.

Ai shtoi gjithashtu se gjithçka që Belgjika do të bëjë si kryetare e Unionit në gjashtë muajt e ardhshëm do të synojë interesat e qytetarëve evropianë dhe mirëqenien e tyre.

– Presidenca jonë vjen në një kohë të rëndësishme. Si kurrë më parë, njerëzit e Evropës shikojnë drejt BE-së me pritshmëri të qarta për t’i mbrojtur ata, për të forcuar mirëqenien e tyre dhe për të përgatitur të ardhmen e tyre të përbashkët – theksoi De Cro.

Me sa duket, kryeministri belg po ndjek vetëm planet e presidentit francez Emmanuel Macron, për të mbajtur zgjerimet larg agjendës evropiane dhe për të “inkurajuar” vendet kandidate me ndihmë financiare vetëm për të ruajtur kursin evropian dhe për të qëndruar në Sfera e influencës evropiane, pa lënë asnjë mundësi që sfera ballkanike e interesit të mbushet nga disa vende të tjera, të cilat Brukseli i percepton si armiqësore.

Një nga lobistët më të mëdhenj për zgjerimin e BE-së, austriaku Gerald Knaus, ka kohë që paralajmëron kundër një skenari të tillë, sipas të cilit, historia e një zgjerimi të ri klasik të Bashkimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. nuk është më e vlefshme dhe ata duhet t’i drejtohen një taktike tjetër, pra të gjejnë një mënyrë për të përfituar sa më shumë nga kjo situatë status quo në procesin e pranimit të anëtarëve të rinj.

– Do të thotë të kërkosh menjëherë akses në tregun e përbashkët evropian dhe të gëzosh katër liritë. Më lejoni të sqaroj, për qytetarët tuaj do të thotë sikur të jenë pjesë e BE-së pa anëtarësim të plotë në një periudhë shumë të shkurtër – këshillon Knaus, duke kujtuar shembujt e Norvegjisë, Islandës, Austrisë, Finlandës, Suedisë, të cilat së pari u bënë pjesë. të tregut të përbashkët evropian, dhe tre vendet e fundit më vonë fituan anëtarësimin e plotë.

Knaus rekomandon një formulë të tillë për vendet kandidate në kushtet kur zgjerimi është pezulluar deri në reformat e brendshme të BE-së, ndaj këshillon vendet të angazhohen për reforma të brendshme, t’i përmbahen planeve për anëtarësim të plotë, por në të njëjtën kohë të këmbëngulin për një akses të shpejtë. drejt tregut të përbashkët evropian.

Njohësit e kushteve të integrimit europian në vend nuk janë të befasuar nga mesazhet që vijnë nga vendi kryesues i Bashkimit.

– Kryeministri belg De Croix e ka bërë më parë të qartë se nuk do të ketë zgjerim të mëtejshëm të Bashkimit derisa të zbatohen reforma serioze të brendshme në BE, në mënyrë që ajo të jetë gati për zgjerime të reja dhe, më e rëndësishmja, të jetë në gjendje të jetë me të vërtetë. funksionale. Nga ana tjetër, në një pjesë të mirë të vendeve evropiane, në radhë të parë në ato vende më të mëdha dhe më të fuqishme, ka një neveri ndaj zgjerimit, kështu që thirrjet për reforma të brendshme të Bashkimit janë në një farë mënyre të mirëseardhura për të hequr nga rendi i ditës pikën e zgjerimit. . Kjo është arsyeja pse Komuniteti Politik Evropian është këtu tani, për t’i mbajtur vendet kandidate mjaft afër, por në të njëjtën kohë mjaft larg njëri-tjetrit – theksojnë bashkëbiseduesit.

Disa prej tyre shkojnë deri aty sa nuk janë të bindur se Maqedonia do të bëhet ndonjëherë pjesë e Bashkimit Evropian.

– Politikanët tanë i qëndrojnë historisë evropiane vetëm sepse nuk kanë çfarë t’u ofrojnë qytetarëve. Nuk ka shtet ligjor, korrupsioni po jep metastaza në çdo pore shoqërore nga niveli më i lartë në nivelin më të ulët, partizimi i institucioneve maksimizohet, administrata vazhdon të rritet, ekonomia po fundoset, njerëzit po largohen nga vendi, ndaj ne po dështojnë në të gjitha bazat. Edhe njerëzit e thjeshtë nuk besojnë se vendi do të bëhet pjesë e BE-së së shpejti. Mendimi im personal është se më së shumti që mund të bëjmë si vend është vetëm të jemi një fqinj i mirë me Unionin dhe asgjë më shumë. Prandaj është e rëndësishme që gjërat të zgjidhen në shtëpi, sepse ashtu siç jemi, nuk do të shkojmë askund – kanë përfunduar bashkëbiseduesit.