Nuk ka më huazim, Barcelona duhet të hapë kuletën për të siguruar shërbimet e portugezit vitin tjetër
E ardhmja e Joao Cancelo mund të jetë një nga telenovelat më të mëdha të merkatos së verës, ndërsa Al-Hilal i ka dërguar një paralajmërim Barcelonës. Klubi saudit ka përjashtuar kategorikisht mundësinë e një huazimi të mëtejshëm për mbrojtësin portugez, duke ushtruar presion mbi klubin katalanas për të bërë një transferim të përhershëm.
Arsyeja është thjesht financiare, me kontratën që skadon në vitin 2027. Shtimi i një huazimi tjetër te Barcelona do të rrezikonte humbjen e tij si transferim i lirë një vit më vonë, pasi kontrata e tij të skadojë. Qëllimi është të rikuperohet një pjesë e investimit të bërë për 31-vjeçarin kur ai u ble nga Manchester City për rreth 25 milionë euro.
Natyrisht, skuadra “blaugrana” do të paguante një shumë më të ulët. Negociatat midis dy klubeve janë inekzistente, pasi Al Hilal ka vendosur të pezullojë çdo vendim deri në fund të sezonit. Skuadra saudite do të donte të vazhdonte të mbështetej te Cancelo, veçanërisht te trajneri Simone Inzaghi.
Trajneri italian, do të paraqesë një raport në fund të sezonit duke kërkuar rikthimin e portugezit. Megjithatë, Cancelo e ka bërë të qartë se dëshiron vetëm Barcelonën dhe nuk ka dëshirë të kthehet në Arabinë Saudite, te Al Hilal. Ekziston një bllokim i vazhdueshëm, ndërsa klubi i Riadit ka vendosur tashmë për strategjinë e tij.
Së pari, ata do të përpiqen ta rikthejnë 31-vjeçarin, përndryshe do të kërkojnë të paktën 15 milionë euro nga katalanasit. Pavarësisht nga përgjigja e katalanasve, nëse ka ndonjë mosmarrëveshje me lojtarin, klubi saudit do t’i hapte dyert për palë të tjera të interesuara.
