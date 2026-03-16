Nvidia GTC 2026: Çfarë pritet nga eventi më i madh i vitit për Nvidia
Konferenca GTC 2026 e kompanisë Nvidia (NVDA), eventi më i madh i vitit për këtë kompani teknologjike, nis sot në San Jose, Kaliforni, me një fjalim kryesor nga drejtori ekzekutiv Jensen Huang.
Huang do të dalë në skenë në SAP Center në San Jose për t’u dhënë zhvilluesve, analistëve dhe mediave një përditësim mbi planet dhe projektet që kompania po përgatit për vitin e ardhshëm.
Fjalimet e CEO-së, i njohur për xhaketën e tij prej lëkure, zakonisht përfshijnë një seri prezantimesh produktesh të reja dhe përditësimesh teknologjike, dhe pritet që e njëjta gjë të ndodhë edhe në këtë event.
Gjatë muajve të fundit, Nvidia ka qenë shumë aktive në marrëveshje të reja biznesi, nga partneritete me kompani të prodhimit të çipave deri te firma softuerike. Në këtë konferencë pritet të mësohet më shumë se si gjiganti i çipave për inteligjencën artificiale do t’i integrojë këto teknologji dhe kapacitete në produktet e veta.
Një nga marrëveshjet më interesante të 12 muajve të fundit ishte marrëveshja joekskluzive me kompaninë Groq, e arritur në dhjetor, për përdorimin e teknologjive të saj të inferencës. Si pjesë e kësaj marrëveshjeje, Nvidia punësoi edhe themeluesin e Groq, Jonathan Ross, presidentin Sunny Madra, si dhe disa drejtues të tjerë të kompanisë.
Groq prodhon çipa që i quan LPUs (Language Processing Units), të projektuar për inferencë — pra për ekzekutimin e modeleve të inteligjencës artificiale. Sipas kompanisë, procesorët e saj mund të ekzekutojnë modele të mëdha gjuhësore dhe modele të tjera AI deri në 10 herë më efikase se GPU-të.
Ndërsa industria po kalon nga faza e trajnimit të modeleve AI drejt ekzekutimit të tyre në përdorim real (inferencë), kompanitë po kërkojnë gjithnjë e më shumë çipa që mund të fuqizojnë softuerin e inteligjencës artificiale me kosto më të ulët. Nvidia ka theksuar vazhdimisht efikasitetin e GPU-ve të saj, por integrimi i teknologjisë së Groq ose prezantimi i një çipi të dedikuar për inferencë mund të qetësojë shqetësimet se klientët mund të kalojnë drejt procesorëve më të specializuar.
Në një drejtim tjetër, Nvidia mund të prezantojë edhe procesorin e saj të shumëpërfolur për laptopë. Sipas raportimeve të The Verge, rrjedhjet e informacionit tregojnë se kompania po përgatit dy çipa të rinj, N1 dhe N1X, të cilët do të përdoren në laptopë me Windows.
Këta procesorë do të bazohen në arkitekturën Arm, njësoj si çipat e kompanisë Qualcomm (QCOM), por do të kenë një fokus të veçantë te gaming. GPU-të e Nvidia janë ndër më të kërkuarat në komunitetin e lojtarëve dhe një CPU nga kjo kompani mund të bëhet po aq popullore.
Çipat e Nvidia tashmë përdoren në konsolat Nintendo Switch dhe Switch 2, si dhe në kompjuterë të tjerë më parë, prandaj hyrja në tregun e procesorëve për laptopë nuk do të ishte diçka e pazakontë. Kjo do ta ndihmonte gjithashtu kompaninë të ruajë lidhjen me komunitetin e lojtarëve, ndërsa po përqendrohet gjithnjë e më shumë në qendrat e të dhënave.
Megjithatë, këta procesorë nuk pritet të gjenerojnë të ardhura aq të mëdha sa GPU-të dhe produktet e rrjetit të Nvidia. Në vitin 2025, segmenti i lojërave të kompanisë realizoi 22.5 miliardë dollarë të ardhura, ndërsa biznesi i data centerarriti në 193.5 miliardë dollarë.
Përveç këtyre njoftimeve, Huang pritet të japë më shumë detaje për platformën e ardhshme të inteligjencës artificiale Vera Rubin, si dhe për versionin Vera Ultra, që pritet të dalë në gjysmën e dytë të vitit 2027. Ai mund të zbulojë gjithashtu informacione të reja për GPU-në e ardhshme Feynman, të planifikuar për vitin 2028.
Në fushën e softuerit, Nvidia mund të prezantojë edhe një platformë të re për agjentë AI, sipas revistës Wired. Shërbimi, i quajtur NemoClaw, do t’u mundësojë kompanive të vendosin dhe menaxhojnë agjentë inteligjentë në sistemet e tyre.
Nvidia shpesh thekson aftësitë e saj në softuer, duke prezantuar modele të ndryshme AI open-source që përdoren për simulimin e fizikës së botës reale apo për zhvillimin e teknologjive të automjeteve autonome. Zgjerimi në këtë fushë me një platformë për agjentë AI, në një kohë kur këta agjentë po bëhen gjithnjë e më të rëndësishëm në industri, do të ishte një hap logjik.
Gjithashtu priten edhe shumë njoftime të tjera në fushën e softuerit, si dhe zhvillime që lidhen me AI fizike dhe robotikë, një sektor që Jensen Huang beson se mund të përfaqësojë një mundësi tregu me vlerë triliona dollarë në të ardhmen.
