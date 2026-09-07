Oba Femi fiton me diskualifikim ndaj Bron Breakker pas rikthimit të befasishëm të Bronson Reed
Oba Femi mposhti Bron Breakker me diskualifikim në përballjen e zhvilluar në WWE Sunday Night’s Main Event në Atlanta, pas rikthimit të papritur të Bronson Reed në ring. Përkundër fitores së regjistruar, ndeshja u shoqërua me një sulm të fuqishëm pas përfundimit të saj që la Femi të përplaset me pasoja të menjëhershme.
Sipas Bleacher Report, fitorja vjen pas triumfit të Femiut në SummerSlam kundër Brock Lesnar në një përballje Hell in a Cell, ngjarje pas së cilës Lesnar njoftoi tërheqjen e tij nga ringu. Paul Heyman përgëzoi hapur Oba Femiun dhe e përshkroi atë si një emër me perspektivë në WWE, gjë që shkurajoi dhe nervozoi Bron Breakker, i cili dikur ishte parë si një zëvendësim i mundshëm i të ardhmes së kompanisë. Tensionet u shtuan në një segment të Raw, kur Heyman u vendos si ndërmjetës dhe propozoi një përballje mes tyre për Sunday Night’s Main Event në qytetin e Breakker, Atlanta.
Gjatë ndeshjes, rikthimi i papritur i Bronson Reed çoi në diskualifikimin e Breakker dhe në përfundim të papritur të përballjes. Megjithë fitoren, Oba Femi u gjend nën presionin e paslojës së ngjarjes dhe pësoi një sulm të ashpër menjëherë pas zilës, ngjarje që komplikon rrjedhën e rivalitetit mes pjesëmarrësve.
Ky rezultat forcon momentum-in e Oba Femiut drejt mundësive të mundshme për tituj të mëdhenj dhe rihapin diskutimet rreth dinamikës brenda grupimeve si The Vision dhe rolit të Paul Heyman në karrierat e tyre; Siç raporton Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.