☀️
Tiranë 35°C · Kthjellët 07 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 91.48 ▲0%
ARI 4,477 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
₿ CRYPTO
BTC $79,509 ▼ -0.61% ETH $2,494 ▼ -0.38% XRP $1.4057 ▼ -1.29% SOL $105.3300 ▼ -1.36%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 %
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
07 Sep 2026
Breaking
Nesër nis sesioni i ri i Kuvendit! Rikthehen debatet për Reformën Territoriale e Zgjedhore Shtyhet seanca për rastin “Lotaria e Maqedonisë”, kërkohet që aktakuza të përkthehet në shqip Mbappé kalon në sulm: Kam bërë historinë dhe meritoj “Topin e Artë”, jam lojtari më i famshëm dhe luaj për klubin më të famshëm! Oba Femi fiton me diskualifikim ndaj Bron Breakker pas rikthimit të befasishëm të Bronson Reed Lezhë/ Tritol portës së një banese, policia nis hetimet
Menu
WWE

Oba Femi fiton me diskualifikim ndaj Bron Breakker pas rikthimit të befasishëm të Bronson Reed

· 2 min lexim

Oba Femi mposhti Bron Breakker me diskualifikim në përballjen e zhvilluar në WWE Sunday Night’s Main Event në Atlanta, pas rikthimit të papritur të Bronson Reed në ring. Përkundër fitores së regjistruar, ndeshja u shoqërua me një sulm të fuqishëm pas përfundimit të saj që la Femi të përplaset me pasoja të menjëhershme.

Sipas Bleacher Report, fitorja vjen pas triumfit të Femiut në SummerSlam kundër Brock Lesnar në një përballje Hell in a Cell, ngjarje pas së cilës Lesnar njoftoi tërheqjen e tij nga ringu. Paul Heyman përgëzoi hapur Oba Femiun dhe e përshkroi atë si një emër me perspektivë në WWE, gjë që shkurajoi dhe nervozoi Bron Breakker, i cili dikur ishte parë si një zëvendësim i mundshëm i të ardhmes së kompanisë. Tensionet u shtuan në një segment të Raw, kur Heyman u vendos si ndërmjetës dhe propozoi një përballje mes tyre për Sunday Night’s Main Event në qytetin e Breakker, Atlanta.

Gjatë ndeshjes, rikthimi i papritur i Bronson Reed çoi në diskualifikimin e Breakker dhe në përfundim të papritur të përballjes. Megjithë fitoren, Oba Femi u gjend nën presionin e paslojës së ngjarjes dhe pësoi një sulm të ashpër menjëherë pas zilës, ngjarje që komplikon rrjedhën e rivalitetit mes pjesëmarrësve.

Ky rezultat forcon momentum-in e Oba Femiut drejt mundësive të mundshme për tituj të mëdhenj dhe rihapin diskutimet rreth dinamikës brenda grupimeve si The Vision dhe rolit të Paul Heyman në karrierat e tyre; Siç raporton Bleacher Report.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu