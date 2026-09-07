Ndahet nga jeta ‘The Butcher’ Andy Williams pas një ndeshjeje; ish-luftëtari i AEW dhe muzikant ishte 48 vjeç
Andy Williams, i njohur me nofkën “The Butcher”, ndërroi jetë pas një emergjence mjekësore gjatë një ndeshjeje; ai ishte 48 vjeç, njoftoi kompania All Elite Wrestling (AEW).
Siç raporton Bleacher Report, autoritetet bëjnë me dije se ngjarja ndodhi gjatë një përballjeje tag team në eventin Enjoy Wrestling në Pensilvani. Organizatorët thanë se stafi mjekësor i dha ndihmën e parë Williams-it dhe aplikoi CPR para mbërritjes së ambulancës, e cila më pas e transportoi në spital; pjesa tjetër e spektaklit u anulua menjëherë për shkak të emergjencës.
Williams debutoi në AEW në vitin 2019 së bashku me partnerin e tij në tag team, Braxton Sutter, i njohur si The Blade. Dyshja qëndroi me kompaninë për shtatë vjet deri në skadimin e kontratës së tyre këtë qershor. Para se të kalonte në wrestling, Williams pati sukses si gitarist ritmik i grupit heavy metal Every Time I Die.
Reagimet nga kolegët dhe adhuruesit në rrjetet sociale u përhapën menjëherë, me shumë mesazhe ngushëllimi për familjen dhe komunitetin e wrestling-ut. Sipas Bleacher Report, njoftimi zyrtar për vdekjen e tij u bë publik nga AEW dhe lajmi tronditi industrinë këtë fundjavë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.