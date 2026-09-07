Trick Williams fiton titullin e SHBA-së në WWE pas ndeshjes së Lil Yachty me Baron Corbin në Sunday Night’s Main Event
Trick Williams fitoi titullin e Shteteve të Bashkuara të WWE gjatë emisionit Sunday Night’s Main Event në Atlanta, pas një serie ngjarjesh që kulmuan me përballjen e tij ndaj Baron Corbin. Rezultati erdhi pasi reperi Lil Yachty qëndroi pa u mposhtur për pesë minuta kundër Corbin, çka i dha Williams mundësinë e një revanshi.
Sipas Bleacher Report, rivaliteti mes Corbin, Trick Williams dhe Lil Yachty nisi në episodin e SmackDown më 10 korrik, kur Corbin riktheu pas një periudhe prej rreth dy vjetësh dhe ndërhyri në ndeshjen për titullin e SHBA-së midis Williams dhe Carmelo Hayes. Në SummerSlam, pas incidentit kur Corbin e hodhi Yachty-n përmes një tavoline, Corbin fitoi titullin duke mposhtur Williams.
Corbin kërkoi kushte që do të kufizonin mundësitë e Williams për një revansh: ai propozoi një përballje me Yachty-n me kohëzgjatje pesë minuta në emisionin e së dielës, me rregullin që nëse reperi mbijetonte pa u mposhtur, Williams do të merrte një sfidë tjetër për titullin; ndryshe, Williams nuk do të kishte më të drejtë për një ndeshje të re. Pavarësisht dallimit në forcë dhe përvojë, Yachty qëndroi pesë minuta në ring dhe i hapi rrugë rikthimit të Williams.
Trick Williams shfrytëzoi mundësinë dhe mposhti Baron Corbin, duke u kurorëzuar kampion i Shteteve të Bashkuara. Bleacher Report thekson se qëndrueshmëria e Lil Yachty-së ishte kyçe për ta rikthyer Williams në garë dhe për të siguruar triumfin e tij për titull.
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