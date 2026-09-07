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07 Sep 2026
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WWE

Një legjendë e wrestlingut, Bill Dundee, vdes në moshën 82 vjeçare

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Bill Dundee, i njohur në botën e wrestlingut si “Superstar” Bill Dundee, u nda nga jeta të dielën në moshën 82 vjeçare, njoftoi WWE. Djali i tij, ish-luftëtari Jamie Dundee, i njohur si J.C. Ice, lajmëroi në Facebook se babai i tij vdiq rreth orës 3:30 të mëngjesit; shkaku i vdekjes nuk është bërë publik.

Sipas Bleacher Report, Dundee, i lindur William Cruickshanks në Skoci dhe rritur në Australi, nisi karrierën si luftëtar në vitet 1960 në vendlindje dhe më pas u shpërngul në Shtetet e Bashkuara. Ai u bë figurë qendrore e skenës së Memphisit, ku pati një rivalitet dhe njëkohësisht bashkëpunim të shquar me Jerry “The King” Lawler; së bashku fituan dy herë titullin AWA World Tag Team. Përveç punës në ring, Dundee shërbeu për vite si booker në disa territore dhe pati kalime të shkurtra në Jim Crockett Promotions të NWA dhe në WCW gjatë viteve 1993–1994. Ai u përfshi në Memphis Wrestling Hall of Fame në 2017 dhe zhvilloi ndeshjen e fundit në karrierë dy vjet më vonë.

Familjarët, kolegët dhe tifozët i bënë homazhe një ditë para ndarjes së tij gjatë një puntate të Memphis Wrestling, ku anëtarë të rosterit e pritën dhe e nderuan për kontributin e tij të gjatë në sport. Bleacher Report gjithashtu vëren se në vitet e fundit Dundee kishte përjetuar probleme serioze shëndetësore dhe se djali i tij kishte bërë të ditur se ai ishte diagnostikuar me demencë.

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