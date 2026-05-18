OBRM-PDUKM: Vetëm për të ardhur në pushtet, Filipçe është i gatshëm të pranojë çdo kërkesë nga Bullgaria dhe të shesë interesat kombëtare
Venko Filipçe, ashtu si Zoran Zaev, nuk ka asnjë kërkesë nga Bullgaria që nuk është gati ta përmbushë pa asnjë kundërshtim, vetëm për të ardhur në pushtet, thuhet në deklaratën e OBRM-PDUKM-së.
“Si një pion i Rumen Radev, Filipce i shantazhuar i ka thënë vetes që nga opozita se për çfarë është gati dhe çfarë mund të pranojë dhe zbatojë vetëm për të pasur mundësinë të ulet në karrigen e kryeministrit. Kështu, Filipçe është bërë lobuesi kryesor për pranimin e diktatit bullgar dhe është më i zëshmi në favor të zbatimit të ndryshimeve kushtetuese, dhe nga ana tjetër, ai nuk thotë asnjë fjalë derisa autoritetet bullgare të na quajnë “maqedonas të veriut”.
Përveç kësaj, ai pretendon se Bullgaria nuk e mohon identitetin tonë kombëtar, ndërsa zyrtarët në Sofje thonë se figurat tona revolucionare, heronjtë dhe të mëdhenjtë, Goce Dellçev, Sandanski dhe të tjerë, janë bullgarë, dhe se gjuha maqedonase e ka origjinën nga gjuha bullgare”, thonë nga OBRM-PDUKM.
Nga atje thonë se çfarë mund të pritet nga pioni i Radevit, Filipçe dhe LSDM kur në radhët e tyre kanë Stevo Pendarovskin, Rubin Zemunin dhe të tjerë, pikëpamjet e të cilëve nuk ndryshojnë nga ato bullgare.
“Lobisti kryesor për pranimin e ultimatumit bullgar, Filipçe, nuk mund të pritet të mbrojë interesat e shtetit, sepse ai sheh problem në moskonsiderimin e fqinjit lindor si shtet që nga viti 1945, prandaj ai dhe Zoran Zaev fshinë vendimet e KAÇKM-së nga kushtetuta. Pioni i Rumen Radevit, Venko Filipçe, për të fituar favorin e Bullgarisë, është gati të shesë historinë, gjuhën, kulturën dhe identitetin nesër, ashtu siç Zaevi do të shiste shalqi dhe speca në tregun në Gorni Millanovac”, thonë OBRM-PDUM./Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.