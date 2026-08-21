OKB – SHBA dhe Rusia akuzojnë Baerbock për tejkalim të kompetencave në votimin për sekretar të përgjithshëm
NJU JORK, 21 gusht /ATSH-DPA/ – Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar presidenten e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së (PGA), Annalena Baerbock, për tejkalim të autoritetit të saj në përzgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm të ardhshëm të OKB-së dhe për ndërhyrje në përgjegjësitë e Këshillit të Sigurimit.
”Rusia mbetet e shqetësuar me rolin që PGA po përpiqet t’i imponojë vetes”, tha ambasadori rus në OKB, Vassily Nebenzia.
Ai i bëri jehonë kritikave nga SHBA-ja një ditë më parë, kur ambasadorja amerikane Jennifer Locetta akuzoi Baerbock për “tejkalim të kompetencave” dhe tha se sjellja e saj ekspozonte “hipokrizi”.
Mosmarrëveshja përqendrohet në rolin e Baerbock në procesin e zgjedhjes së një pasardhësi të sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, António Guterres, i cili largohet nga detyra në fund të vitit.
Tetë kandidatë aktualisht po garojnë për këtë post.
Rekomandimi kryesor për këtë post i takon Këshillit të Sigurimit të OKB-së, i cili bie dakord për një kandidat me votim me dyer të mbyllura.
Kandidati emërohet më pas nga Asambleja e Përgjithshme me 193 anëtarë.
Baerbock ka thënë se dëshiron një proces përzgjedhjeje “transparent, gjithëpërfshirës, të strukturuar, në kohë dhe të besueshëm”.
Në përputhje me praktikën e fundit, ajo ka organizuar dialogje publike me kandidatët dhe i ka shkruar Këshillit të Sigurimit në lidhje me procesin.
Në një sallë bashkie më 23 korrik, ajo gjithashtu organizoi një anketë të audiencës së kandidatëve.
Locetta e quajti sondazhin “të padrejtë, jotransparent dhe të pashembullt”, duke thënë se shumica e pjesëmarrësve nuk kishin asnjë rol zyrtar në zgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm.
Baerbock gjithashtu i kërkoi Këshillit të Sigurimit të mos merrte në konsideratë kandidatë që nuk kishin marrë pjesë në një dialog të Asamblesë së Përgjithshme.
Locetta, megjithatë, tha se këshilli mund të merrte në konsideratë kandidatë që nuk kishin marrë pjesë në një dialog të tillë.
Locetta tha se Baerbock, një ish-ministre e Jashtme gjermane, e shihte veten si një “superyll diplomatik” dhe kishte vënë në dyshim në mënyrë indirekte metodat e punës së Këshillit të Sigurimit.
“Veprimet e saj ekspozojnë një hipokrizi dhe pasqyrojnë keq punën e Asamblesë së Përgjithshme në përgjithësi”, tha ajo./ a.jor.
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