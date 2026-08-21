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Bota

SHBA paralajmëron “sanksionet më të ashpra në histori” ndaj Iranit

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Shefi i Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent, tha se Shtetet e Bashkuara do të vendosin “sanksionet më të ashpra në histori” ndaj Iranit, një veprim që ai sugjeroi se do të zvogëlonte nevojën për operacione të reja të mëdha ushtarake.

Komentet e Bessent të enjten pasuan kërcënimin e presidentit Donald Trump një ditë më parë për “Luftë Ekonomike” dhe paralajmërimin për pasoja ekonomike kundër çdo vendi që ofron “çdo lloj ndihme për Iranin”. Bessent premtoi detaje javën e ardhshme.

Çmimet e naftës u rritën në nivelin më të lartë tre-javor të enjten pas kërcënimeve të SHBA-së për penalitete financiare që synonin të detyronin t’i jepnin fund një lufte gati gjashtëmujore që ka bllokuar miliona fuçi nafte të Lindjes së Mesme.

“Nuk jam i sigurt pse nafta ka dalë në pah për këtë. Nëse po ushtrojmë presionin maksimal ekonomik, atëherë kjo do të thotë se ka të ngjarë të mos ketë një rinisje kinetike në shkallë të gjerë,” tha ai, duke përdorur një term që i referohet forcës ushtarake.

Mijëra njerëz janë vrarë në konflikt, i cili tërhoqi vendet e Gjirit dhe tronditi tregjet ndërsa Irani tregoi aftësinë e tij për të frenuar transportin detar përmes Ngushticës së Hormuzit, një rrugë ujore që transportonte rreth një të pestën e të gjithë naftës së tregtuar para shkurtit.

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