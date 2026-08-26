Orari televiziv kombëtar i NHL për sezonin 2026–27: 172 ndeshje në TNT dhe ESPN
TNT Sports dhe ESPN njoftuan oraret kombëtare televizive për sezonin 2026–27 të NHL, që përfshijnë gjithsej 172 ndeshje dhe nisjen me një tripleheader në natën hapëse më 29 shtator. Programet përfshijnë ngjarje të veçanta gjatë sezonit si Heritage Classic dhe Discover Winter Classic, si dhe transmetime të rregullta gjatë gjithë dimrit dhe pranverës.
Siç raporton nhl, TNT ka planifikuar 72 ndeshje të rregullta, përfshirë edhe Tim Hortons NHL Heritage Classic dhe Discover Winter Classic, ndërsa ESPN do të transmetojë 100 ndeshje ekskluzive: 53 ndeshje në ESPN dhe ABC dhe 47 ndeshje në platformat streaming ESPN+, Disney+ dhe Hulu. Paketimi i ESPN përfshin gjithashtu një natë kur të gjitha 32 skuadrat do të luajnë (“NHL Frozen Frenzy” më 13 tetor), Weekend-in All-Star 2027 dhe Stadium Series 2027; ESPN do të mbulojë edhe tri raundet e para të Playoff-it për Kupën Stanley.
Nga programi i TNT veçohen dy ndeshje në 30 shtator, me Pittsburgh Penguins në udhëtim te Philadelphia Flyers dhe Los Angeles Kings te Colorado Avalanche. TNT do të transmetojë Heritage Classic më 25 tetor midis Montreal Canadiens dhe Winnipeg Jets, një doubleheader për Ditën e Falënderimeve më 27 nëntor (New York Rangers te Chicago Blackhawks, më pas Penguins te Buffalo Sabres), si dhe Winter Classic më 31 dhjetor në Rice-Eccles Stadium në Salt Lake City. Rrjeti gjithashtu parashikon një doubleheader për Martin Luther King Jr. Day më 18 janar, ndërsa mbulimi i tyre i sezonit të rregullt përfundon më 8 prill.
Programi i ESPN nis me tripleheader-in hapës më 29 shtator, duke përfshirë kampionet Carolina Hurricanes që mikpresin Florida Panthers, Rangers te Bruins dhe Blackhawks te Vegas Golden Knights. Frozen Frenzy më 13 tetor do të sjellë një tjetër tripleheader, ndërsa “ABC Hockey Saturday” rikthehet më 16 janar me ndeshje të rregullta të shtunave në ABC. Weekend-i i All-Star më 5-6 shkurt do të ketë një format ndërkombëtar me pesë ekipe kombëtare në një turne 3 kundër 3, ndërsa Stadium Series projektohet të zhvillohet më 20 shkurt në AT&T Stadium. Shtesë, ESPN ofron 47 ndeshje ekskluzive në platforma streaming dhe qasje jashtë tregut përmes shërbimit “NHL Power Play” në aplikacionin e ESPN; emisioni studio “The Point” kthehet me sezonin e ri dhe fillon më 29 shtator.
Sipas nhl, ky orar sjell një mbulim të gjerë kombëtar që synon të përfshijë ngjarjet kryesore të sezonit dhe të ofrojë zgjedhje të shumta shikimi për tifozët gjatë gjithë vitit.
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