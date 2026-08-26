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NHL

Parker Kelly synon të ndërtojë mbi sezonin e tij shpërthim te Colorado Avalanche

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Parker Kelly thotë se dëshiron të shfrytëzojë sezonin e tij më të mirë për të bërë edhe një hap përpara me Colorado Avalanche. Sulmuesi mbetet i motivuar pas humbjes së thellë në Finalen e Konferencës Perëndimore ndaj Vegas Golden Knights dhe shpreson të kthehet më i fortë në sezonin e ri.

Siç raporton nhl, 27-vjeçari regjistroi 35 pikë (21 gola, 14 asistime) në 82 ndeshje – të gjitha rekorde personale – në sezonin e tij të dytë me Avalanche. Në sezonin 2024-25 ai kishte 19 pikë (tetë gola, 11 asistime) në 80 ndeshje.

Kelly vlerëson se rritja e tij erdhi nga puna me stafin teknik dhe nga mundësia për të mësuar nga lojtarët kryesorë të skuadrës. Ai thotë se roli i tij kryesor është të bëjë punën në të gjithë akullin, por sezonin e fundit ishte në gjendje të kontribuonte edhe në aspektin ofensiv dhe fitoi më shumë besim me puck-un.

Colorado fitoi Presidents’ Trophy si skuadra më e mirë në sezonin e rregullt (55-16-11) dhe pas fitoreve ndaj Los Angeles Kings dhe Minnesota Wild u ndal në seri kundër Golden Knights, që i mposhtën me 4-0. Me liderë si Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog, Cale Makar dhe Devon Toews, dhe me emra të tjerë si Martin Nečas, Brock Nelson, Nazem Kadri e Artturi Lehkonen, Avalanche pritet sërish të jetë kandidat për Kupën Stanley. Kelly niset për sezonin e parë të kontratës katërvjeçare që nënshkroi më 1 korrik 2025 dhe paralajmëron se do të përqendrohet në të dyja fazat e lojës, duke u përgatitur për fillimin e stërvitjeve më 16 shtator.

Rruga e tij në NHL ka qenë jo konvencionale: i pazgjedhur në draft, ai firmosi si agjent i lirë me Ottawa Senators në shtator 2017, luajti pjesërisht katër sezone atje dhe më pas mori një kontratë dyvjeçare me Colorado, ku dëshmoi veten dhe fitoi kontratën e radhës; siç thekson nhl, përvoja dhe puna me yjet e skuadrës i kanë dhënë atij besimin për të qenë sërish efektiv në përpjekjen për një tjetër rrugëtim të gjatë në plej-of.

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