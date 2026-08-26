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NHL

Victor Hedman i gatshëm për rikthim te Tampa Bay Lightning pas pushimit personal

· 3 min lexim

Victor Hedman po përgatitet për sezonin e tij të 18-të në NHL si pjesë e Tampa Bay Lightning, duke u ndjerë fizikisht dhe mendërisht më mirë pas një periudhe pushimi personal. Mbrojtësi 35-vjeçar thotë se nuk ka pendime për mënyrën se si u përball me sfidat e shëndetit mendor sezonin e kaluar dhe shkon në stërvitje me pritshmëri të larta për veten dhe skuadrën.

Siç raporton nhl, Hedman nuk ka luajtur që nga 19 marsi, kur pas vetëm gjashtë ndërrimesh dhe 4 minuta e 44 sekonda në fushë ndaj Vancouver Canucks mori vendimin për t’u tërhequr për të përqendruar tek shëndeti i tij. Ai përshkroi ankthin e performancës që e bllokonte në ditët e ndeshjeve dhe tha se nuk ishte në 100% të formës fizike pas një problemi me bërrylin që e mbajti jashtë nga mes-nëntori deri në fillim të dhjetorit dhe çoi në një ndërhyrje. Hedman luajti edhe për Suedinë në Lojërat Olimpike të Milano 2026, u dëmtua gjatë nxehjes përpara çerekfinales dhe, pasi u rikthye për disa ndeshje pas pauzës olimpike, u tërhoq përsëri pas pjesës së parë të ndeshjes kundër Canucks.

Ai tha se vendimi për t’u larguar ishte i domosdoshëm për t’u rikthyer më i fortë dhe më i është përkushtuar punës me terapistin e tij gjatë gjithë kohës. Hedman stërviti individualisht dhe me ekipin gjatë play-off-eve dhe mendonte se do të kishte mundësi të rikthehej nëse Lightning do të kishin vazhduar, por skuadra u eliminua më 3 maj, duke humbur 2-1 në ndeshjen e 7-të ndaj Montreal Canadiens në raundin e parë të Konferencës Lindore.

Sezoni i 17-të i Hedman ishte i vështirë nga ana statistike — 17 pikë në 33 ndeshje (1 gol, 16 asist) — por ai thotë se tani ndihet i freskët, i uritur dhe i motivuar. Hedman shpjegon se kur është në formë fizike dhe noton mirë, atëherë shfaqet më e mira e tij në lojë; për këtë arsye fokusi i tij kryesor gjatë pushimit ishte rikuperimi fizik dhe rikthimi i besimit në akull. Ai deklaron se ka punuar gjatë verës dhe shkon për stërvitjen e ekipit me siguri që mund të kontribuojë në maksimum.

Sipas nhl, Hedman dëshiron që të hapë dialogun rreth shëndetit mendor dhe shpreson që duke ndarë përvojën e tij të inkurajojë të tjerët të kërkojnë ndihmë; ai përsërit se nuk ka asnjë pendim për vendimin e tij dhe shkon në kamp me objektiva të qarta për të dhënë performancën më të mirë për Lightning.

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