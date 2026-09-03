OSLO – Norvegjia sekuestron anijen ruse, pas pretendimeve ukrainase për kompensim
OSLO, 3 shtator /ATSH-DPA/ – Autoritetet norvegjeze kanë sekuestruar një anije ruse në arkipelagun Svalbard me kërkesë të kompanisë shtetërore të energjisë ukrainase ”Naftogaz”, thanë sot zyrtarët, duke bërë që Moska të akuzojë Norvegjinë për pirateri.
Anija me emrin ”Professor Molchanov” u sekuestrua të mërkurën sipas një urdhri të gjykatës norvegjeze dhe do të mbetet në port deri në njoftim të mëtejshëm, thanë autoritetet në arkipelagun arktik.
Veprimi vjen pas një vendimi arbitrazhi që urdhëron Rusinë të kompensojë ”Naftogaz” për asetet e shpronësuara pas aneksimit të Krimesë nga Moska në vitin 2014.
“Procesi ligjor dhe vendimi janë pjesë e luftës së kompanisë për të rikuperuar fondet që u shpronësuan nga Rusia në vitin 2014″, thanë autoritetet në një deklaratë.
Guvernatori i Svalbard, Lars Fause, i tha transmetuesit norvegjez NRK se autoritetet, së bashku me kompaninë minerare ”Trust Arktikugol”, do të kujdesen për ekuipazhin dhe pasagjerët e anijes tregtare.
Sipas ”Naftogaz”, çështja ka të bëjë me asete të konsiderueshme nafte dhe gazi që ajo zotëronte në Gadishullin e Krimesë përpara se ato të shpronësoheshin pas aneksimit nga Rusia.
Sekuestroja u urdhërua për të zbatuar detyrimet financiare të papaguara të Moskës që rrjedhin nga një vendim arbitrazhi i vitit 2023 në Hagë.
Gjykata i dha ”Naftogaz” rreth 4,2 miliardë dollarë kompensim për asetet e shpronësuara në Krime.
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, e dënoi sekuestrimin, duke i thënë agjencisë shtetërore ruse të lajmeve TASS se “rrëmbim” do të ishte një term më i përshtatshëm për veprimin.
Ajo akuzoi Perëndimin se kishte legalizuar piraterinë./ a.jor.
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