EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
BTC $80,940 ▲ +2.1% ETH $2,285 ▲ +1.35% XRP $1.4666 ▲ +3.16% SOL $92.4500 ▲ +1.63%
Presidentja Siljanovska-Davkova: Nuk mund të ndalohet përdorimi i mbiemrit "maqedonas" Mucunski: Opozita të jetë më e përgjegjshme ndaj agjendës së reformave evropiane Ofertë e frikshme nga Arabia për Lewandowskin Dro Fernandez 18 vjeç, fitoi dy kampionate në të njëjtin sezon
Kosova

OVL-UÇK: Ta quash një gjeneral të UÇK-së ‘njeri i Serbisë’, e papranueshme dhe politikisht helmuese

· 2 min lexim

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së e ka dënuar ashpër “gjuhën fyese” të përdorur ndaj ish-ushtarëve dhe komandantëve të luftës çlirimtare.

Reagimi i kësaj organizate vjen pas përleshjes që ndodhi sot mes kryetarit të Skenderajt, Sami Lushtaku, dhe kryetarit të degës së LVV-së në këtë komunë, Hysni Mehani, teksa ky i fundit ka pësuar lëndime trupore.

Ai ka thënë se është sulmuar nga Lushtaku “dhe banda e tij”.

Ndërkaq, vetë Lushtaku reagoi, duke thënë se “pushteti i Albin Kurtit përmes mekanizmave të tij tentoi që sot të më sulmojë në Skenderaj”.

“E kam një jetë në shërbim të vendit kurse etiketat si ‘Sami Serbia’ qytetarët nuk i tolerojnë më, prandaj edhe reaguan”, shkroi kryetari i Skenderajt.

E OVL e UÇK-së tha se “të quash një gjeneral të UÇK-së ‘njeri i Serbisë’, ata që u rreshtuan për lirinë e Kosovës, është e ulët, e papranueshme dhe politikisht helmuese”.

“Asnjë interes partiak, asnjë mëri personale dhe asnjë rivalitet mes politikanëve nuk i jep askujt të drejtën të njollosë luftën çlirimtare apo të çnderojë burrat që derdhën gjakun për këtë shtet”.

“Ajo që po shohim tani, një fushatë përshkallëzuese fyerjesh, etiketimesh dhe urrejtjeje e drejtuar ndaj veteranëve të UÇK-së dhe komandantëve të tyre, nuk është debat demokratik. Është degradim moral. Dëmtohet jeta publike, thellohen ndasitë dhe sulmohet vetë themeli mbi të cilin u farkëtuan liria dhe sovraniteti i Kosovës”, tha kjo organizatë në reagimin në Facebook.

OVL e UÇK-së kërkoi që çdo subjekt politik dhe mbështetësit e tyre të distancohen qartë dhe menjëherë nga një gjuhë e tillë.

“Mospajtimet politike nuk mund të kthehen në sulm ndaj luftës çlirimtare. Kushdo që e shkel këtë kufi, do të përballet me përgjigjen tonë të vendosur, publike dhe të pakompromis”, tha OVL e UÇK-së. /Telegrafi/

