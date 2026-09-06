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Politika

Pagat për magjistratët, Rama: Secili institucion në vendin e vet! Fondin e propozon Qeveria dhe e miraton Kuvendi

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Secili institucion në vendin e

Kryeministri Edi Rama ka reaguar për debatin mbi pagat e gjyqësorit. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Rama ka theksuar se fondi për pagat e pushtetit gjyqësor propozohet nga qeveria dhe miratohet nga Kuvendi.

Kryeministri ka kritikuar gjithashtu qëndrimin e Gjykatës Kushtetuese lidhur me zbatimin e vendimit të saj për pagat e gjyqësorit.
“Secili institucion në vendin e vet. Fondin e pagave të pushtetit gjyqësor e propozon pushtetit ekzekutiv dhe e miraton pushteti legjislativ. E kur vetë Gjykata Kushtetuese pret parlamentin të ekzekutojë vendimin e saj për pagat e gjyqësorit dhe nuk kuturiset të hapë vetë derën e thesarit të shtetit, çdo koment tjetër është në rastin më të mirë humbje kohe dhe në më të keqin as mos e pyet se ç’është…”, shkruan kryeministri.

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