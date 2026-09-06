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Politika

Rama: Është një eksperiment social dhe ekonomik që një kryeqytet të drejtohet pa kokë!

· 1 min lexim
Është një eksperiment social dhe

Në nisje të sezonit të ri të fushatës së komunikimit me median, kryeministri Edi Rama foli sot dhe për situatën në Bashkinë e Tiranës.

Duke iu referuar situatës së kryebashkiakut Erion Veliaj, i cili vijon të jetë nën masën e sigurisë “arrest në burg”, Rama e cilësoi drejtimin aktual të institucionit si “një eksperiment social dhe ekonomik”.

Ai tha se Bashkia e Tiranës “nuk ka kokë” në drejtim duke vlerësuar se kjo është e papranueshme.

“Bashkia nuk ka kokë. Është një eksperiment social dhe ekonomik që një kryeqytet të drejtohet pa kokë”, deklaron kryeministri.

Duke folur për përvojën e tij në politikë dhe raportet e pushtetit me individët, Rama tha diçka që nuk përmendi se për kë bëhet fjalë:

“Ishte një talent, talent i madh politik, që nuk e mbajti dot peshën. Pushteti është një kafshë e përbindshme. Ka ngrënë e ka futur nën vete shumë burra”.

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