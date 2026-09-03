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03 Sep 2026
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Politika

Pas dorëheqjes së Evis Salës, Rama emëron Klodiana Spahiun Ministre Shëndetësie

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Pas dorëheqjes së Evis Salës nga detyra e Ministres së Shëndetësisë, kryeministri Edi Rama ka emëruar Klodiana Spahiun në këtë post.

Vendimi për emërimin e saj vjen pas largimit të Salës nga kabineti qeveritar të bërë publik ditën e djeshme, më 2 shtator.

Spahiu zëvendëson Evis Salën e cila deklaroi dorëheqjen një ditë më parë në mbledhjen e qeverisë.

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