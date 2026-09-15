Pas vendimit të Kushtetueses, Gjykata e Lartë shqyrton sot masën e sigurisë për Erion Veliajn
Gjykata e Lartë shqyrton sot masën e sigurisë ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Seanca zhvillohet në Dhomë Këshillimi.
Në shqyrtim është masa “arrest me burg”, e caktuar ndaj Veliajt në kuadër të hetimeve të SPAK. Çështja është rikthyer në Gjykatën e Lartë pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila kërkoi shqyrtimin e proporcionalitetit të masës së sigurisë.
Gjykata e Lartë do të shqyrtojë argumentet e palëve dhe rrethanat e çështjes, për të përcaktuar nëse masa e arrestit do të vijojë apo do të ndryshohet.
Erion Veliaj ndodhet prej muajsh në paraburgim.
Në përfundim të shqyrtimit, Gjykata do të vendosë nëse “arresti me burg” do të mbetet në fuqi apo do të zëvendësohet me një masë tjetër sigurie.
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