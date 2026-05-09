☁️
Tiranë 16°C · Vranët 09 May 2026
S&P 500 7,399 ▲0.84%
DOW 49,609 ▲0.02%
NASDAQ 26,247 ▲1.71%
NAFTA 95.42 ▲0.64%
ARI 4,731 ▲0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102 EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102
₿ CRYPTO
BTC $80,218 ▲ +0.45% ETH $2,313 ▲ +1.28% XRP $1.4191 ▲ +2.37% SOL $93.3200 ▲ +5.53%
S&P 500 7,399 ▲0.84 % DOW 49,609 ▲0.02 % NASDAQ 26,247 ▲1.71 % NAFTA 95.42 ▲0.64 % ARI 4,731 ▲0.42 % S&P 500 7,399 ▲0.84 % DOW 49,609 ▲0.02 % NASDAQ 26,247 ▲1.71 % NAFTA 95.42 ▲0.64 % ARI 4,731 ▲0.42 %
EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102 EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102
09 May 2026
Breaking
LSDM: ZNAM tentoi ta shpërbëjë partinë tonë, teksa tani po shpërbëhet vetë Pasi u nominua për kryeministër, Kurti: Mund të rritemi në 60 për qind Dita e Europës, Gonzato: Shqipëria pjesë e rëndësishme e sigurisë dhe të ardhmes së BE. Forcimi i shtetit të së drejtës, investimi më i sigurt për stabilitetin Dita e Europës, Rama: Siguria e BE nuk qëndron në izolim, por në hapje. Humbja e besimit te projekti i familjes europiane do sjellë pasoja për këdo Përplasjet në protestë, procedohen 7 shtetas, sekuestohet molotov dhe lëndë piroteknike
Menu
Kosova

Pasi u nominua për kryeministër, Kurti: Mund të rritemi në 60 për qind

· 3 min lexim

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, ka deklaruar se synimi i partisë së tij në zgjedhjet e 7 qershorit është të arrijë deri në 60 për qind të votave, duke e konsideruar këtë objektiv të realizueshëm përmes punës, sinqeritetit dhe përkushtimit.

Në fjalimin e mbajtur të shtunën në Këshillin e Përgjithshëm të partisë, ku u konfirmua sërish si kandidat për kryeministër, Kurti theksoi se mbështetja për Vetëvendosjen është në rritje të vazhdueshme.

“Prej shkurtit deri në dhjetor vitin e kaluar u rritëm për 9 për qind, nëse rritemi po aq prej dhjetorit deri në qershor mund të prekim 60 për qind. Nëse punojmë veçse ne dimë, me sinqeritet dhe përkushtim edhe kjo padyshim është e mundur”, u shpreh ai.

Kurti kritikoi opozitën, duke e akuzuar për bllokim të proceseve institucionale. Sipas tij, këto veprime nuk e kanë ndalur vullnetin e qytetarëve, por kanë synuar pengimin e funksionimit të shtetit.

“Sa herë po na bllokojnë ne po rritemi. Ata po marrin përgjigje më të fortë nga populli. Nuk kishim nevojë për këto zgjedhje. Mbase dikush, ndonjë strateg që drejton nga hija veprimet opozitare, po mendon që zgjedhjet janë të domosdoshme. Ndoshta janë për dikë, por jo për popullin e shtetin. Kjo po ndodh sepse kemi një opozitë e cila ka kuptuar se nuk mund ta mund popullin, por ka zgjedhur ta bllokojë shtetin. Vullnet i popullit nuk është nen kushtetues, është forcë e historisë që na shpie përpara”, deklaroi ai.

Kurti gjithashtu u ndal te orientimi evropian i Kosovës, duke theksuar se integrimi në Bashkimin Evropian është pjesë e vlerave dhe identitetit shoqëror, jo vetëm një synim politik. Ai tha se qeverisja e tij është e përqendruar në forcimin e institucioneve, luftën kundër korrupsionit dhe ndërtimin e një shteti të drejtë.

Duke shprehur mirënjohje për nominimin, Kurti tha se kjo është një përgjegjësi e madhe dhe një detyrim ndaj qytetarëve dhe shtetit. Ai u zotua se do të vazhdojë punën për përballimin e sfidave, duke theksuar se me mbështetjen e qytetarëve, çdo pengesë mund të tejkalohet.

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të mbahen më 7 qershor 2026 pasi Kuvendi i Kosovës dështoi të zgjedhë presidentin e ri. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu