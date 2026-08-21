PDK edhe sot me aksion simbolik para Qeverisë, të pranishëm asamblistë nga Lipjani dhe deputetë të Aleancës
Partia Demokratike e Kosovës edhe sot po mban një aksion simbolik para Qeverisë së Kosovës.
PDK po kërkon nga kryeministri në detyrë, Albin Kurti që të konstituojë Kuvendin.
Të pranishëm në aksionin e PDK-së janë edhe asamblistë nga Lipjani.
Në aksionin e PDK-së janë po ashtu edhe deputetë nga Aleanca. /Telegrafi/
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