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Kosova

PDK edhe sot me aksion simbolik para Qeverisë, të pranishëm asamblistë nga Lipjani dhe deputetë të Aleancës

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Partia Demokratike e Kosovës edhe sot po mban një aksion simbolik para Qeverisë së Kosovës.

PDK po kërkon nga kryeministri në detyrë, Albin Kurti që të konstituojë Kuvendin.

Të pranishëm në aksionin e PDK-së janë edhe asamblistë nga Lipjani.

Në aksionin e PDK-së janë po ashtu edhe deputetë nga Aleanca. /Telegrafi/

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