Prezantohet ChatGPT për adoleshentët, çfarë ndryshon fëmijë
OpenAI ka prezantuar një version të posaçëm të ChatGPT për përdoruesit nën 18 vjeç, të quajtur “ChatGPT for Teens”.
Versioni i ri synon të krijojë një mjedis më të sigurt për adoleshentët dhe t’u japë prindërve më shumë mundësi kontrolli.
Sipas NPR, sistemi është projektuar për përdoruesit nga 13 deri në 17 vjeç.
Përdoruesit nën 18 vjeç do të kalojnë automatikisht në përvojën e përshtatur për adoleshentët. Ndërsa personat mbi 18 vjeç do të vazhdojnë të kenë akses në versionin standard të ChatGPT.
Përcaktimi i moshës nis nga të dhënat që përdoruesi jep gjatë krijimit të llogarisë. Megjithatë, OpenAI ka zhvilluar edhe një sistem që përpiqet të parashikojë nëse një përdorues është nën 18 vjeç.
Modeli merr në konsideratë disa sinjale, përfshirë mënyrën e përdorimit të platformës, kohëzgjatjen e ekzistencës së llogarisë dhe oraret e aktivitetit.
Një nga ndryshimet kryesore lidhet me mënyrën se si ChatGPT ndihmon nxënësit me detyrat shkollore.
Nëse një adoleshent kërkon thjesht një përgjigje të gatshme, sistemi mund ta drejtojë drejt “Study Mode”.
Ky funksion synon ta ndihmojë nxënësin të kuptojë dhe të zgjidhë problemin hap pas hapi, në vend që t’i japë menjëherë përgjigjen.
ChatGPT për adoleshentët përmban gjithashtu masa më të forta sigurie për përmbajtjet që mund të jenë të papërshtatshme për moshën.
Kompania thotë se ka vendosur kufizime shtesë për tema që mund të paraqesin rrezik për përdoruesit e mitur. Sistemi është projektuar gjithashtu për të mos ndihmuar adoleshentët të sigurojnë produkte ose shërbime që kanë kufizime ligjore të moshës.
Mbrojtje më të forta parashikohen edhe për përmbajtjet që lidhen me dhunën dhe materiale të tjera eksplicite ose të papërshtatshme.
Një tjetër element i versionit të ri janë njoftimet që u sugjerojnë përdoruesve të bëjnë pushime nga platforma.
ChatGPT mund t’i kujtojë adoleshentit që të shkëputet përkohësisht dhe të mos qëndrojë vazhdimisht në chatbot.
OpenAI thotë se sistemi do t’u kujtojë rregullisht përdoruesve se po komunikojnë me inteligjencë artificiale dhe jo me një person real.
Kjo masë merr rëndësi në një kohë kur një pjesë e adoleshentëve përdorin chatbot-et jo vetëm për shkollën, por edhe për komunikim dhe shoqëri virtuale.
Zhvillimi vjen mes shqetësimeve të prindërve dhe ekspertëve për ndikimin që përdorimi i inteligjencës artificiale mund të ketë te të rinjtë.
OpenAI është përballur gjatë vitit të fundit edhe me hetime dhe çështje ligjore lidhur me praktikat e sigurisë së platformës.
Masat e reja synojnë të zvogëlojnë ekspozimin e përdoruesve të mitur ndaj përmbajtjeve të dëmshme ose të papërshtatshme për zhvillimin e tyre.
Megjithatë, mbetet për t’u parë se sa efektive do të jenë sistemet e verifikimit dhe parashikimit të moshës, veçanërisht kur përdoruesit deklarojnë të dhëna të pasakta.
Me “ChatGPT for Teens”, OpenAI synon të krijojë një përvojë të veçantë të inteligjencës artificiale, të përshtatur për nevojat arsimore dhe sigurinë e përdoruesve të moshës 13–17 vjeç.
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