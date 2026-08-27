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Kosova

PDK-ja dorëzon sot kallëzim penal ndaj Avni Deharit për keqpërdorim të pozitës zyrtare

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Partia Demokratike e Kosovës (PDK) do të dorëzojë sot në Prokurorinë Speciale kallëzim penal ndaj deputetit Avni Dehari, në cilësinë e kryesuesit të përkohshëm të seancës konstituive të Kuvendit.

Lajmin e ka bërë të ditur deputeti i PDK-së, Përparim Gruda, në një konferencë për media, duke thënë se kallëzimi penal bëhet mbi dyshimin për veprën penale “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, sipas nenit 414 të Kodit Penal të Kosovës.

Gruda tha se Dehari, si kryesues i seancës konstituive, ka obligim të veprojë në përputhje me përgjegjësitë e tij zyrtare.

“Nuk mund të ketë asnjëherë një situatë ku një person publik ka autorizime zyrtare, të cilat nuk i përdorë ose i përdorë në mënyrë kundërligjore dhe të mos ketë pasoja. Ne jemi shoqëri e organizuar në shtet, nuk jemi shoqëri e organizuar në fis”, deklaroi Gruda.

Sipas PDK-së, Dehari dyshohet se që nga 8 gushti 2026 nuk e ka përmbushur detyrën për vazhdimin e seancës konstituive brenda afatit prej 48 orësh.

Partia opozitare pretendon se kryesuesi i seancës e ka kushtëzuar vazhdimin e saj me arritjen e një “marrëveshjeje politike”, pavarësisht kërkesave të përsëritura të grupeve parlamentare opozitare.

Në kallëzimin penal, PDK-ja ka përfshirë kërkesat e opozitës të datave 13, 17, 19 dhe 23 gusht, përmes të cilave është kërkuar vazhdimi i seancës konstituive.

Sipas PDK-së, mosvazhdimi i seancës ka pamundësuar konstituimin e Kuvendit dhe ushtrimin e kontrollit parlamentar ndaj Qeverisë në dorëheqje.

“Z. Dehari duhet ta dijë që nuk është i pari i fisit, por është kryesues i një organi të shtetit dhe kërkohet që të veprojë”, tha Gruda.

PDK-ja ka kërkuar nga Prokuroria Speciale që ta trajtojë kallëzimin penal në përputhje me ligjin dhe të hetojë nëse ekziston përgjegjësi penale lidhur me mosvazhdimin e procesit të konstituimit të Kuvendit.

Pretendimet e PDK-së ndaj Deharit janë pjesë e kallëzimit penal dhe përgjegjësia eventuale penale do të përcaktohet nga organet e drejtësisë. /Telegrafi/

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