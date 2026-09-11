PDK nderon viktimat e sulmit të 11 shtatorit në SHBA, Hamza: 25 vjet pas jemi krah miqve tanë amerikanë
PDK nderon viktimat e sulmit të 11 shtatorit në SHBA, Hamza: 25 vjet pas jemi krah miqve tanë amerikanë
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, i shoqëruar nga deputetët e PDK-së, në 25 vjetorin e sulmit terrorist mbi kullat binjake në SHBA, kanë bërë homazhe te memoriali “Kosova kujton”, në nderim të viktimave të kësaj tragjedie.
Kryetari Hamza tha se më 11 shtator 2001, mijëra jetë të pafajshme u humbën në një nga tragjeditë më të rënda të kohës sonë.
“Sot, jemi me miqtë tanë amerikanë, duke kujtuar viktimat, duke nderuar guximin e ekipeve të emergjencës dhe duke shprehur solidaritetin tonë me të gjithë ata që u prekën nga kjo tragjedi. Kosova e di mirë vlerën e miqësisë dhe mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 25 vjet më pas, jemi krah miqve tanë amerikanë në kujtim të viktimave dhe në nderim të sakrificës së tyre. Nuk harrojmë kurrë”, theksoi ai. /Telegrafi/
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