☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 23 April 2026
S&P 500 7,108 ▼0.41%
DOW 49,310 ▼0.36%
NASDAQ 24,439 ▼0.89%
NAFTA 96.95 ▲4.29%
ARI 4,706 ▼0.99%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $77,746 ▼ -1.05% ETH $2,320 ▼ -3.2% XRP $1.4300 ▼ -0.51% SOL $85.5400 ▼ -1.94%
23 Apr 2026
Breaking
Mickoski: Arben Fetai nuk do të jetë më pjesë e ekzekutivit, do të kthehet në Bruksel Libraria "Dukagjini" sjell në gjuhën shqipe 16 libra të Hermann Hesse Bayern ia hedh paq, do të luajë në "Allianz Arena-n" e mbushur plot ndaj PSG-së. Gjobë 90.000 euro për bavarezët Iluzioni i Micotaqis për serinë e dytë të "Dy popuj miq"! Dinamo, Daja: I lumtur për skuadrën, duam trofeun e Kupës
Menu
Politika

Përjashtimi i deputetit Boçi, PD dhe PL braktisin seancën plenare

· 2 min lexim

Seanca plenare e Kuvendit u shoqërua me tensione të forta, pasi deputeti i Partisë Demokratike, Luçiano Boçi, u përjashtua pas përplasjejes me Kryetarin e Kuvendit, Niko Peleshi.

Ngjarja ndodhi pas prezantimit të projektligjit për Agjencinë e Arsimit nga ministrja Mirela Kumbaro, kur Boçi kërkoi fjalën për replikë pa dhënë shpjegim dhe më pas u ngrit për të bllokuar foltoren.

Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, sqaroi se deputeti nuk ishte përmendur në diskutim dhe, sipas rregullores, nuk kishte të drejtë replike.

“Nuk merret fjala kështu. Fjala jepet sipas rregullores”, u shpreh Peleshi, duke i kërkuar deputetit të lirojë foltoren.

“Lironi foltoren! Po shkelni rregulloren! U ngritët herën e dytë dhe thjesht thatë dua të flas, pa e specifikuar. Merrni masën e dytë disiplinore, vërejtje.”

Pavarësisht vërejtjes, Boçi u rikthye në foltore, çka solli ndërhyrjen e drejtuesit të seancës dhe vendimin për përjashtimin e tij.

Seanca u ndërpre për disa minuta, ndërsa me rifillimin e saj, deputeti demokrat Belind Këlliçi deklaroi se “Në solidaritet me deputetin Boçi, opozita do të largohet nga kjo sallë. Nuk mund të ketë seancë normale kur ka shkelje të rregullores së Kuvendit. Përjashtimi i z. Boçi është shkelje e rregullores.”

Kreu i Kuvendit, Niko Peleshi, mohoi akuzat e opozitës duke sqaruar se “Fjala u kërkua pa shkak dhe fjalori i përdorur nga z. Boçi çoi në marrjen e tre masave ndëshkimore e mandej përjashtimit të tij. Jam duke respektuar rregulloren në çdo pikë dhe rigorozitet. S’kam asnjë arsye personale për të përjashtuar Boçin, e kam mik prej 25 vitesh.”

Megjithatë, opozita nuk u bind nga sqarimet dhe u largua nga salla, ndërsa punimet e Kuvendit vijuan normalisht.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu