Përplasja mes biznesmenëve për pronën në Palasë, Filip Çakuli: VKM-ja për ta kthyer në ullishte pronën, një ‘deus e
Zv/Drejtori Politik i Top Channel, Filip Çakuli, ngriti pikëpyetje mbi vendimin për shpronësimin dhe statusin e pronës në Palasë, duke e cilësuar situatën si një histori të ndërlikuar nga vendime dhe pretendime të ndryshme pronësie.
“Çfarë do të shpronësohet? Nëse është shtetërore, çfarë do të shpronësojë?”, u shpreh Çakuli në “Top Story”.
Sipas tij, brenda sipërfaqes së përfshirë në konflikt mund të ketë edhe pjesë toke të blera, ç’ka e bën edhe më të ndërlikuar panoramën juridike të pronës.
“Mund të ketë p.sh 20 mijë metra katrorë që i ka blere biznesmeni Muça i Delt-ës”, tha Çakuli.
Por pjesën më të fortë të komentit të tij, Çakuli ia kushtoi zgjidhjes së gjetur përmes ullishtes, duke përdorur një krahasim me tragjeditë e lashta greke.
“Zgjidhja që ta bësh ullishte është si në tragjeditë greke: kur ngatërrohej kaq shumë situata, vinte ‘deus ex machina’. Kaq shumë VKM janë ngatërruar, sa ullishtja duket si ‘deus ex machina’”, ironizoi Çakuli.
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