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02 Sep 2026
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Politika

Përplasjet me policinë, reagon Bardhi: Dënoj dhunën ndaj protestuesve

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Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka reaguar pas përplasjeve të regjistruara gjatë protestës së një dite më parë para Kryeministrisë.

Në reagimin e tij, Bardhi ka dënuar atë që e cilëson si dhunë dhe keqpërdorim të Policisë së Shtetit ndaj protestuesve.

“95 ditë protestë. 95 ditë rezistencë. Dhe përgjigjja e qeverisë? Dhunë dhe polici!”, shkruan Bardhi.

Sipas tij, përdorimi i forcës nga pushteti vjen në një moment kur, siç shprehet ai, mungojnë argumentet dhe dialogu me qytetarët.

Bardhi ka kërkuar gjithashtu lirimin e 14 protestuesve të arrestuar pas përplasjeve.

“Dënoj me forcë keqpërdorimin e Policisë së Shtetit, dhunën ndaj protestuesve dhe kërkoj lirimin e menjëhershëm të 14 protestuesve të arrestuar padrejtësisht”, deklaron Bardhi.

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