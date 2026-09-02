Përplasjet me policinë, reagon Bardhi: Dënoj dhunën ndaj protestuesve
Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka reaguar pas përplasjeve të regjistruara gjatë protestës së një dite më parë para Kryeministrisë.
Në reagimin e tij, Bardhi ka dënuar atë që e cilëson si dhunë dhe keqpërdorim të Policisë së Shtetit ndaj protestuesve.
“95 ditë protestë. 95 ditë rezistencë. Dhe përgjigjja e qeverisë? Dhunë dhe polici!”, shkruan Bardhi.
Sipas tij, përdorimi i forcës nga pushteti vjen në një moment kur, siç shprehet ai, mungojnë argumentet dhe dialogu me qytetarët.
Bardhi ka kërkuar gjithashtu lirimin e 14 protestuesve të arrestuar pas përplasjeve.
“Dënoj me forcë keqpërdorimin e Policisë së Shtetit, dhunën ndaj protestuesve dhe kërkoj lirimin e menjëhershëm të 14 protestuesve të arrestuar padrejtësisht”, deklaron Bardhi.
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