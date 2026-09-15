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15 Sht 2026
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Receta gatimi

Përshesh me gjel deti — gjella tradicionale shqiptare e festave

Buka e tharë e thithur në lëng mishi, gjel deti i butë dhe furrë e artë sipër — receta autentike që nuk mungon në tryezat festive shqiptare.

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Hyrje

Përsheshi është një nga pjatat më të vjetra dhe më të dashura të kuzhinës shqiptare — bukë e tharë e njomur në lëng mishi, e pjekur në furrë me gjel deti, që shërbehet kryesisht në festa dhe gëzime familjare.

Përbërësit

  • 1 kg gjel deti (mund të zëvendësohet me pulë fshati)
  • 500 g bukë e tharë (e vjetër disa ditë, ose e thekur lehtë)
  • 2 qepë mesatare
  • 2 karota
  • 2 lugë gjelle gjalpë (ose vaj ulliri)
  • 2 fletë dafine
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • Lëng mishi i bollshëm, i nxehtë

Hapat e përgatitjes

  1. Ziej gjelin e detit në një tenxhere të madhe me ujë të kripur, qepë, karota dhe dafine për 45–60 minuta, derisa mishi të jetë plotësisht i butë.
  2. Kullo lëngun e mishit dhe mbaje të nxehtë.
  3. Thërrmo bukën e tharë në copa të vogla, vendos në një tavë pjekjeje dhe njom me lëng mishi të nxehtë derisa buka të fryhet dhe të bëhet e butë.
  4. Në një tigan me gjalpë kaurdis qepën e grirë hollë derisa të bëhet transparente dhe përzie me bukën e njomur; shto kripë dhe piper.
  5. Pastro mishin e gjelit nga kockat dhe vendos copa mishi mbi bukë (ose përzie lehtë në tavë).
  6. Hidh sipër edhe pak lëng mishi të nxehtë dhe fute tavën në furrë të parangrohur në 180°C për 15–20 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
  7. Servire të nxehtë, me lëng mishi shtesë për ata që e duan më të njomë.

Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: rreth 1 orë e 20 minuta | Porcione: 6–8

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