Përshesh me gjel deti — gjella tradicionale shqiptare e festave
Buka e tharë e thithur në lëng mishi, gjel deti i butë dhe furrë e artë sipër — receta autentike që nuk mungon në tryezat festive shqiptare.
Hyrje
Përsheshi është një nga pjatat më të vjetra dhe më të dashura të kuzhinës shqiptare — bukë e tharë e njomur në lëng mishi, e pjekur në furrë me gjel deti, që shërbehet kryesisht në festa dhe gëzime familjare.
Përbërësit
- 1 kg gjel deti (mund të zëvendësohet me pulë fshati)
- 500 g bukë e tharë (e vjetër disa ditë, ose e thekur lehtë)
- 2 qepë mesatare
- 2 karota
- 2 lugë gjelle gjalpë (ose vaj ulliri)
- 2 fletë dafine
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- Lëng mishi i bollshëm, i nxehtë
Hapat e përgatitjes
- Ziej gjelin e detit në një tenxhere të madhe me ujë të kripur, qepë, karota dhe dafine për 45–60 minuta, derisa mishi të jetë plotësisht i butë.
- Kullo lëngun e mishit dhe mbaje të nxehtë.
- Thërrmo bukën e tharë në copa të vogla, vendos në një tavë pjekjeje dhe njom me lëng mishi të nxehtë derisa buka të fryhet dhe të bëhet e butë.
- Në një tigan me gjalpë kaurdis qepën e grirë hollë derisa të bëhet transparente dhe përzie me bukën e njomur; shto kripë dhe piper.
- Pastro mishin e gjelit nga kockat dhe vendos copa mishi mbi bukë (ose përzie lehtë në tavë).
- Hidh sipër edhe pak lëng mishi të nxehtë dhe fute tavën në furrë të parangrohur në 180°C për 15–20 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
- Servire të nxehtë, me lëng mishi shtesë për ata që e duan më të njomë.
Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: rreth 1 orë e 20 minuta | Porcione: 6–8
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