Baba ghanoush — krema mesdhetare e patëllxhanëve të pjekur me tahin dhe vaj ulliri
Një krem i butë dhe aromatik nga kuzhina e Lindjes së Mesme, i përgatitur me patëllxhanë të pjekur në zjarr, tahin, hudhër dhe vaj ulliri — i përkryer si meze apo antipastë.
Baba ghanoush është një nga mezetë më të dashura të kuzhinës së Lindjes së Mesme dhe Mesdheut lindor. Emri i tij do të thotë “babai i llastuar”, dhe receta ka shekuj që përgatitet në Liban, Siri, Egjipt e Palestinë, ku patëllxhani i pjekur në zjarr i jep kremit atë aromën e veçantë tymuese. Sot e sjellim në tryezën tuaj me një recetë të thjeshtë dhe të saktë.
PËRBËRËSIT (për 4–6 persona):
- 2 patëllxhanë të mëdhenj (rreth 1 kg)
- 3 lugë gjelle tahin (pastë susami)
- 2–3 thelpinj hudhër, të shtypur
- 3 lugë gjelle lëng limoni të freskët
- 3 lugë gjelle vaj ulliri ekstra të virgjër (plus pak për servirje)
- ½ lugë çaji qimnon (opsionale)
- Kripë sipas shijes
- Për dekorim: paprikë e ëmbël ose piper i kuq, majdanoz i freskët i grirë hollë, kokrra shege (opsionale)
HAPAT E PËRGATITJES:
- Nxehni furrën në 220°C. Shponi patëllxhanët me pirun në disa vende, vendosini në një tavë të shtruar me letër furre dhe piqini për 35–40 minuta, derisa lëkura të errësohet dhe tuli të zbutet plotësisht. (Këshillë: për shije më të thellë tymuese, piqini drejtpërdrejt mbi flakën e gazit, duke i kthyer me darë derisa lëkura të digjet në të gjithë sipërfaqen.)
- Lërini të ftohen pak, pritini përgjysmë për së gjati dhe nxirrni tulin me lugë. Vendoseni në një kullesë për 10–15 minuta që të kullojë lëngu i hidhur, duke e shtypur lehtë.
- Grini tulin me pirun (ose në blender me pulse të shkurtra, për ta mbajtur pak të trashë), pastaj shtoni tahinin, hudhrën e shtypur, lëngun e limonit, vajin e ullirit, qimnonin dhe kripën. Përzieni mirë.
- Shijojeni dhe rregullojeni kripën e limonin sipas dëshirës — kremi duhet të jetë i balancuar mes thartirës së limonit dhe ëmbëlsisë së patëllxhanit të pjekur.
- Vendoseni në një pjatë servirjeje, hapni një gropëz në mes me lugë, hidhni vaj ulliri dhe dekorojeni me paprikë të ëmbël, majdanoz të freskët dhe kokrra shege. Servireni me bukë pite të ngrohtë.
Koha e përgatitjes: 15 minuta
Koha e gatimit: 40 minuta
Kohëzgjatja totale: rreth 55 minuta
Porcionet: 4–6
Këshillë: Baba ghanoush mbahet në frigorifer deri në 4 ditë në një enë të mbyllur; nxirreni 20 minuta para servirjes që të arrijë temperaturën e dhomës.
Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
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