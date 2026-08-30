Pesë transferimet më të dëmshme në NBA në pesë vitet e fundit
Në basketbollin profesionist, jo çdo marrëveshje ka fitues dhe humbës të qartë, por disa shkëmbime dalin qartë si humbje afatgjata për një palë. Këtu rendisim pesë nga transferimet më të këqija të pesë viteve të fundit, duke u fokusuar te kostoja e asaj që u humb dhe pasojat që sollën për skuadrat përkatëse.
Siç raporton Bleacher Report, renditja nis me pesë vendet më problematike: #5 është marrëveshja e Los Angeles Lakers në 2021 kur sollën Russell Westbrook, dërguan Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell dhe pick-un nr.22 të draftit 2021. Westbrook rezultoi përshtatje e dobët për nevojat e skuadrës — mungesë gjuajtjeje dhe mbrojtjeje efektive, zgjedhje e keqe e shënjestrave dhe vlerë minimale pa top; ai goditi 29.7% nga trepikëshat në 130 ndeshje me Lakers, dhe skuadra kishte rating më të mirë kur ai mungonte në fushë. Për më tepër, marrëveshja mbolli peshë të madhe financiare (rreth 93.1 milionë dollarë të mbetura për dy vitet e fundit të kontratës) dhe për t’u hequr prej tij në 2023 Lakers u detyruan të merrnin pagën e Jarred Vanderbilt dhe të sakrifikonin një pick të parë 2027.
Në vendin e katërt është shkëmbimi i Sacramento Kings në 2022 për Domantas Sabonis, në këmbim të Tyrese Haliburton, Buddy Hield dhe Tristan Thompson. Fillimisht u argumentua se Sabonis ishte një alternativë më e madhe dhe më e përshtatshme pranë De’Aaron Fox, por në vitet pasuese Haliburton u shndërrua në një ndër lojtarët më të mirë sulmues dhe një udhëheqës transformues për Pacers. Për Kings, përfitimet e përkohshme u shndërruan në regres dhe sot shkëmbimi perceptohet si i dëmshëm për projektin afatgjatë të skuadrës.
Në vendin e tretë renditet shkëmbimi i Phoenix Suns për Kevin Durant në 2023, kur Nets morën Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder dhe një sasi të madhe pick-esh të radhës së parë (2023, 2025, 2027, 2029 dhe të tjera përfshirë swap-in e 2028). Pagesa e këtyre aseteve ishte shumë e lartë për përmirësim të vogël të performancës; Durant më pas dërgoi në vështirësi ambientin e skuadrës dhe më në fund u zhvendos te një tjetër ekip, ndërsa Suns arritën të merrnin vetëm një pick të parë si kthim në një marrëveshje të mëvonshme.
Në vendin e dytë është marrëveshja e Suns për Bradley Beal, ku Phoenix dha Chris Paul, Landry Shamet, pick-un nr.7 (Bilal Coulibaly) dhe një seri swaps dhe pick-esh të parë dhe të dytë në shumë vite të ardhshme. Investimi rezultoi i dështuar: Beal nuk ishte i shëndetshëm apo produktiv me Suns, u largua pa sjellë asnjë asët të dukshëm dhe ekipi vazhdon të paguajë një shumë prej rreth 19.4 milionë dollarë çdo sezon deri në 2029-30 për një lojtar që nuk solli kthim sportiv apo tregtar.
Në vendin e parë renditet këmbimi i Dallas Mavericks në 2025, kur për Luka Dončić doli Anthony Davis, Max Christie dhe një pick i parë 2029 nga Los Angeles Lakers, së bashku me Maxi Kleber dhe Markieff Morris që u përfshinë në marrëveshje. Të krijosh një marrëveshje për një yll si Dončić pa kërkesë të qartë të lojtarit dhe pa arritur ofertën më të mirë është një gabim strategjik; edhe pse fatmirësisht Mavs përfituan nga vendimi i lotarisë dhe morën Cooper Flagg në 2025, largimi i Dončić mbetet një ndër vendimet më kontroverse dhe me pasoja të mëdha për perspektivën e klubit.
Sipas Bleacher Report, këto pesë shkëmbime reflektojnë jo vetëm humbje të menjëhershme por edhe kosto të rëndë afatgjate për asetet, dinamikën e skuadrave dhe stabilitetin financiar; mësimet kryesore që dalin nga këto raste janë nevoja për përshtatje taktike, vlerësim korrekt i riskut dhe kujdes në menaxhimin e aseteve për të shmangur gabime që mund të shtrihen për vite.
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