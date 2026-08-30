Belgjika bën helmetën të detyrueshme për skuterët elektrikë
Nga 1 shtatori, drejtuesit e skuterëve elektrikë në Belgjikë do të kenë detyrimin të mbajnë helmetë. Lajmi është bërë i ditur të premten nga Ministria Federale e Mobilitetit.
Sipas njoftimit të ministrisë, helmetat do të jenë të detyrueshme për përdoruesit e mjeteve motorike të transportit personal, të cilat kanë një shpejtësi maksimale të projektuar që tejkalon 20 kilometra në orë, pavarësisht shpejtësisë me të cilën ato janë duke lëvizur në momentin e përdorimit.
Drejtuesit do të mund të përdorin një helmetë për motorë me kubikazh të vogël (moped) ose një helmetë biçiklete, me kusht që ajo të mbrojë “tëmthat dhe pjesën e pasme të kokës”.
Vendimi vjen në një kohë kur janë shtuar provat mbi rrezikun e dëmtimeve të rënda nga aksidentet me skuterë elektrikë.
Ministria belge iu referua studimeve ndërkombëtare, statistikave mjekësore dhe atyre të aksidenteve, të cilat, sipas saj, tregojnë të gjitha se dëmtimet në kokë dhe tru janë veçanërisht të zakonshme në aksidentet e rënda dhe fatale me skuterë elektrikë.
Në Belgjikë, në rrugët publike lejohen vetëm skuterët elektrikë me një shpejtësi maksimale prej 25 km/orë. Rregulli i ri do të zbatohet për modelet që janë në gjendje të arrijnë shpejtësi nga 20 deri në 25 km/orë.
Ndërkohë, qeveria e Brukselit së fundmi ndryshoi vendimin për ndalimin e skuterëve elektrikë të përbashkët në rrugët e kryeqytetit, një masë që ishte planifikuar të hynte në fuqi në shtator të vitit 2026. Sipas vendimit të ri, skuterët do të mund të vijojnë të qarkullojnë deri në fund të vitit.
Belgjika kishte shtrënguar më herët rregullat për përdorimin e skuterëve elektrikë, në vitin 2022. Në atë kohë, autoritetet ndaluan përdorimin e tyre nga shumica e personave nën 16 vjeç, ndaluan transportimin e pasagjerëve dhe qarkullimin në trotuare, ndërsa vendosën edhe kufizime të reja për parkimin.
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