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30 Aug 2026
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NBA

Josh Hart tallet për reputacionin pas videos së stërvitjes verore: ‘Fshi këtë’

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Ylli i New York Knicks, Josh Hart, ironizoi diskutimet rreth përkushtimit të tij pas shfaqjes së një videoje nga stërvitjet e verës në Bridgehampton School të New Yorkut. Në reagimin e tij ndaj klipit, Hart kërkoi që ai të fshihej dhe me humor tha se do të ruante përshtypjen se nuk stërvite gjatë verës.

Siç raporton Bleacher Report, qëndrimet e Hart u përfolën edhe gjatë episodit të 30 qershorit të podcastit “The Roommates Show”, ku Jalen Brunson i tha se nuk kishte pasur asnjë ditë të mirë stërvitjeje këtë vit dhe e quajti atë “lojtarin më të keq të stërvitjes ndonjëherë” rreth minutës 45 të episodit. Trajneri Mike Brown po ashtu vlerësoi se Hart-i kishte marrë, me shumë diferencë, më shumë liri sesa çdo yll tjetër i ekipit.

Pavarësisht kritikave për zakonet e stërvitjes, Hart luajti rol të rëndësishëm në fitoren e titullit NBA të Knicks në 2026, bashkë me ish-shokët e tij të Villanova-s, Jalen Brunson dhe Mikal Bridges. Ekipi u kthye në merkato duke humbur Mitchell Robinson, por duke sjellë Andre Drummond; stërvitjet për mbrojtjen e titullit pritet të nisin me hapjen e kampit stërvitor pas rreth një muaji. Këto detaje i përmend gjithashtu Bleacher Report.

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