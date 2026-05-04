Peshëngritja shqiptare vijon të shkëlqejë në arenën ndërkombëtare, Samoel Rrasa shpallet nën-kampion bote
Në Kampionatin Botëror për të Rinj që po zhvillohet në Egjipt, talenti kuqezi Samoel Rrasa është shpallur nën-kampion bote, duke arritur një rezultat të jashtëzakonshëm.
Në peshën 65 kg, 18-vjeçari siguroi vendin e dytë në shkëputje me 134 kg, ndërsa në dygarësh me total 290 kg u rendit në vendin e 4-t, duke konfirmuar potencialin dhe nivelin e lartë të tij.
Enkileda Carja, do të garojë nesër në orën 10:00 (me orën shqiptare), në baterinë B, në kategorinë 69 kg peshë trupore.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.