EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
Peshëngritja shqiptare vijon të shkëlqejë në arenën ndërkombëtare, Samoel Rrasa shpallet nën-kampion bote

Në Kampionatin Botëror për të Rinj që po zhvillohet në Egjipt, talenti kuqezi Samoel Rrasa është shpallur nën-kampion bote, duke arritur një rezultat të jashtëzakonshëm.

Në peshën 65 kg, 18-vjeçari siguroi vendin e dytë në shkëputje me 134 kg, ndërsa në dygarësh me total 290 kg u rendit në vendin e 4-t, duke konfirmuar potencialin dhe nivelin e lartë të tij.

Enkileda Carja, do të garojë nesër në orën 10:00 (me orën shqiptare), në baterinë B, në kategorinë 69 kg peshë trupore.

