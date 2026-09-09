Plagosja e dyfishtë në Laprakë, identifikohet dhe shpallet në kërkim autori! Shënjestrat heshtin para hetuesve, mister mot
Pak orë pas krimit të dyfishtë, Policia e Tiranës ka identifikuar dhe shpallur në kërkim autorin e dyshuar të plagosjes së dyfishtë të ndodhur mbrëmjen e së martës në zonën e Laprakës, ku mbetën të plagosur Bledar Dauti dhe Dashamir Tahiri (8 shtator).
Hetuesit dyshojnë se origjina e ngjarjes lidhet me një konflikt të hershëm mes palëve, por mbetet ende e paqartë nëse përplasja e së martës mbrëma ishte një takim i rastësishëm apo një përballje e lënë më parë për të “sqaruar” mosmarrëveshjet.
Zbardhja e plotë e ngjarjes po përballet me një bllokim hetimor, pasi të dy të plagosurit kanë refuzuar të japin dëshmi para grupit hetimor.
Heshtja e tyre po pengon hetimin për zbulimin e motiveve të sakta, ndërsa forcat e policisë po vijojnë kontrollet për kapjen e autorit të shpallur në kërkim.
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