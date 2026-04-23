☀️
Tiranë 16°C · Kthjellët 23 April 2026
S&P 500 7,138 ▲1.05%
DOW 49,490 ▲0.69%
NASDAQ 24,658 ▲1.64%
NAFTA 94.71 ▲1.88%
ARI 4,717 ▼0.76%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $77,714 ▼ -0.6% ETH $2,324 ▼ -2.91% XRP $1.4157 ▼ -2.56% SOL $85.6100 ▼ -3.31%
23 Apr 2026
Breaking
Aksion kontrollues në një objekt hotelierik në Vrapçisht, ndalohen tre femra Ju kujtohet Flamini? Pasi la futbollin u bë biznesmen dhe tani vlen 11 miliardë euro Play-off NBA/ OKC fiton ndeshjen e dytë me Phoenix, Detroit barazon serinë me Orlando-n falë një fitoreje historike Integrimi, Balla i drejtohet PD-së: Shqipëria i ka përmbushur të gjitha detyrimet. Hiqni dorë nga balta, momenti të punojmë bashkë Bozdo kërkon interpelancë urgjente me ministrin Karakaçi, Peleshi: Do shqyrtohet në seancën e radhës
Menu
Sporti

Play-off NBA/ OKC fiton ndeshjen e dytë me Phoenix, Detroit barazon serinë me Orlando-n falë një fitoreje historike

· 1 min lexim

Thunder nuk gabojnë dhe kontrollojnë edhe ndeshjen e dytë përballë Suns falë 37 pikëve të Shai Gilgeous-Alexander. Lajmin më të keq të mbrëmjes e morën nga infermieria pasi Jalen Williams duket se ka pësuar dëmtimin e radhës. Ai braktisi parketin në pjesën e parë ku ishte protagonist falë 19 pikëve të shënuara. Për ekipin e Phoenix nuk mjaftuan 30 pikët e Dillon Brooks për të evituar humbjen.

Ndërsa në Detroit ekipi i Pistons thyen mallkimin duke marrë fitoren e parë në shtëpi në fazën play-off pas plot 11 humbjeve radhazi të regjistruara prej 2008-ës e deri më sot. Cade Cunningham ishte protagonist me 27 pikë dhe 11 asist ndërsa pjesën tjetër të punës e bëri mbrojtja, e cila mbajti nën kontroll sulmin e Magic.

Ndeshjet

Detroit Pistons-Orlando Magic 98-83 (1-1)

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns 120-107 (2-0)

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

