“Po ata idiotët shqiptarë atje çfarë thonë”/ Reagon ministria e Jashtme: Publikime të pavërteta dhe të paqena
Zëdhenësi i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Alteo Hysi në një reagim zyrtar ka reaguar lidhur me publikimet e shpërndara këtë të premte në mediat sociale, të cilat pretendojnë të paraqesin komunikime të brendshme të ministrit Ferit Hoxha.
Zëdhënësi deklaron se këto publikime janë të pavërteta. Ai shton se ato nuk kanë asnjë lidhje me realitetin dhe se komunikimi i servirur publikut është i paqenë.
“Është për të ardhur keq që pretendime të tilla fabrikohen dhe më pas amplifikohen nga aktorë politikë në vend. Kjo nuk është hera e parë që në arenën publike hidhen pretendime se anëtarë të shërbimit të jashtëm gjoja shkelin betimin e tyre.
Ministri Hoxha shpreh besim të plotë në ndershmërinë dhe profesionalizmin e Shërbimit të Jashtëm, i cili vijon të përmbushë detyrat me përkushtim, duke u fokusuar në punën e tij dhe duke mos u ndikuar nga zhurmat dhe tymnajat e qëllimshme”, thuhet ndër të tjera në reagim.
Ky reagim ka ardhur pas publikimeve në mediat sociale të disa mesazheve ku pretendohet se ministri Ferit Hoxha iu referohet shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut si “idiotë”.
“Po ata idiotët shqiptarë atje çfarë thonë”, pretendohet se ka shkruar ministri Hoxha.
