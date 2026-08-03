Porto Palermo Festival, muzikë, njerëz e tradita që ndërthuren me bukurinë e rivierës shqiptare
Porto Palermo Festival, eventi që përtej muzikës e kulturës synon dhe ndërgjegjësimin për mbrojtjen e natyrës, krijoi një atmosferë të veçantë në Kalanë e Ali Pashës, gjatë fundjavës që lamë pas.
Muzika u bë ura që bashkoi kultura, tradita dhe njerëz nga vende të ndryshme. Porto Palermo Festival mirëpriti artistin arbëresh Pierpaolo Petta nga Palermo, i cili solli një koncert të mbushur me histori, kujtesë dhe identitet kulturor. Tingujt arbëreshë u ndërthurën natyrshëm me traditën shqiptare, duke rikujtuar rrënjët e përbashkëta që lidhin komunitetet në të dy brigjet e Adriatikut.
Mbrëmja pasuese solli energjinë shpërthyese të Kubës me artistin Shama Milan, i cili ndezi atmosferën me ritmet autentike latine. Muzika, kërcimi dhe emocionet e publikut e kthyen natën në një festë të paharrueshme nën qiellin e Porto Palermos.
Nga tradita arbëreshe te ritmet kubane, Porto Palermo Festival vazhdon të dëshmojë se muzika kapërcen kufijtë, bashkon kultura dhe përcjell mesazhin e respektit për natyrën dhe trashëgiminë kulturore në një nga skenat më të bukura të Mesdheut.
Porto Palermo Festival vazhdon deri më 16 gusht me net të dedikuara artistëve dhe zhanreve të ndryshme muzikore.
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