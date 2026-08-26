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26 Aug 2026
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FOKUS – Të paktën 17 të vdekur dhe qindra të zhdukur pas përmbytjeve në kufirin Nepal-Tibet Presidenti Begaj pranon Letrat Kredenciale të Ambasadores së Belgjikës, duke riafirmuar marrëdhëniet dypalëshe dhe bashkëpunimin në NATO e BE Projektet e resorteve luksoze me kapital të huaj nxisin zemërim në Ballkan Presidenti Begaj pranon Letrat Kredenciale të Ambasadores së Belgjikës në Shqipëri, duke riafirmuar marrëdhëniet dypalëshe dhe bashkëpunimin në NATO e BE Nga Kamza në Bulqizë për të kultivuar dy parcela me hashash, arrestohet 37-vjeçari i dyshuar!
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Politika

Presidenti Begaj pranon Letrat Kredenciale të Ambasadores së Belgjikës, duke riafirmuar marrëdhëniet dypalëshe dhe bashkëpunimin në NATO e BE

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Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, priti sot në një takim Ambasadoren e Mbretërisë së Belgjikës në Shqipëri, znj. Olga Cogen me rastin e pranimit të Letrave Kredenciale.

Presidenti i Republikës vlerësoi vendimin për hapjen për herë të parë të Ambasadës së Mbretërisë së Belgjikës me seli në Tiranë.

Gjatë takimit u riafirmua angazhimi për të forcuar më tej marrëdhëniet e shkëlqyera dypalëshe me Belgjikën, bazuar në vlerat e përbashkëta evropiane, dialogun e ngushtë politik dhe bashkëpunimin e fortë brenda NATO-s dhe organizatave të tjera ndërkombëtare.

Presidenti Begaj vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Belgjikës për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, duke theksuar se për Shqipërinë integrimi në Bashkimin Evropian mbetet prioritet.

Kreu i Shtetit e siguroi Ambasadoren Cogen për mbështetjen e Institucionit të Presidentit dhe institucioneve shqiptare në kryerjen me sukses të misionit të saj diplomatik në Shqipëri.

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