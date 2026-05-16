S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.02 ▲4.23%
ARI 4,562 ▼2.63%
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984
BTC $78,255 ▼ -1.12% ETH $2,182 ▼ -1.75% XRP $1.4168 ▼ -1.3% SOL $86.7700 ▼ -2.89%
Presidenti sirian takon të dërguarin amerikan në Damask

Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa zhvilloi të shtunën një takim me të dërguarin amerikan Tom Barrack për të diskutuar zhvillimet në Siri dhe situatën në rajon, raportoi SANA.

Takimi u mbajt në Pallatin e Popullit në Damask, ku palët diskutuan gjithashtu mënyrat për forcimin e bashkëpunimit ekonomik mes Sirisë dhe Shteteve të Bashkuara.

Vizita e Barrack vjen në një moment kur negociatat SHBA-Iran, të ndërmjetësuara nga Pakistani, mbeten të bllokuara për shkak të shqetësimeve se armëpushimi i brishtë i vendosur më 8 prill mund të dështojë nëse nuk arrihet një marrëveshje për t’i dhënë fund konfliktit rajonal.

Tensionet në Lindjen e Mesme janë rritur ndjeshëm që prej 28 shkurtit, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit. Në përgjigje, Teherani kreu sulme hakmarrëse ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në vendet e Gjirit, ndërsa mbylli edhe Ngushticën e Hormuzit.

Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Presidenti amerikan Donald Trump më pas vendosi ta zgjasë armëpushimin për një periudhë të pacaktuar.

