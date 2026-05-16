Presidenti sirian takon të dërguarin amerikan në Damask
Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa zhvilloi të shtunën një takim me të dërguarin amerikan Tom Barrack për të diskutuar zhvillimet në Siri dhe situatën në rajon, raportoi SANA.
Takimi u mbajt në Pallatin e Popullit në Damask, ku palët diskutuan gjithashtu mënyrat për forcimin e bashkëpunimit ekonomik mes Sirisë dhe Shteteve të Bashkuara.
Vizita e Barrack vjen në një moment kur negociatat SHBA-Iran, të ndërmjetësuara nga Pakistani, mbeten të bllokuara për shkak të shqetësimeve se armëpushimi i brishtë i vendosur më 8 prill mund të dështojë nëse nuk arrihet një marrëveshje për t’i dhënë fund konfliktit rajonal.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë rritur ndjeshëm që prej 28 shkurtit, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit. Në përgjigje, Teherani kreu sulme hakmarrëse ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në vendet e Gjirit, ndërsa mbylli edhe Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Presidenti amerikan Donald Trump më pas vendosi ta zgjasë armëpushimin për një periudhë të pacaktuar.
