Princesha Catherine viziton Spitalin Royal Marsden ku u trajtua për kancer
Princesha Catherine ka vijuar procesin e rikuperimit që pas lajmit në janar 2025 se ishte në remision nga kanceri. Ajo ishte diagnostikuar me një formë të sëmundjes në fillim të vitit 2024 dhe u trajtua me kimioterapi parandaluese në Spitalin Royal Marsden në Londër. Që atëherë është angazhuar aktivisht në mbështetje të kërkimit për kancerin dhe ka theksuar rëndësinë e kujdesit për shëndetin fizik dhe mendor.
Siç raporton Harper’s Bazaar, princesha vizitoi sot Royal Marsden për të parë nga afër se si po përdoren fondet e mbledhura për krijimin e Qendrës për Mirëqenie Holistike dhe Rikuperim, një njësi që integron kujdesin emocional, psikologjik dhe fizik me trajtimin klinik. Gjatë vizitës ajo takoi mjekë, staf dhe pacientë dhe u njoh me planet për përmirësimin e shërbimeve dhe mbështetjen e kërkimit.
Princesha ka folur shpesh për rolin qetësues të natyrës në rikuperimin e saj, dhe për këtë arsye mori pjesë në sfidën National Three Peaks—ngjitjen e majave më të larta të Skocisë, Anglisë dhe Uellsit brenda 24 orësh. Ajo përfundoi me sukses sfidën dhe përdori mundësinë për të mbledhur fonde për Royal Marsden Cancer Charity, të cilat po kontribuojnë në zhvillimin e shërbimeve holistike.
Sipas Harper’s Bazaar, princesha vlerësoi se mbledhja e fondeve përmes iniciativave si Three Peaks Challenge mund të mbështesë zhvillime të ardhshme, të përmirësojë kujdesin për pacientët dhe të avancojë kërkimin që mund të ndihmojë njerëzit me kancer në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar.
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