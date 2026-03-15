Princi Leka II martohet me Blerta Celibashin
Oborri Mbretëror Shqiptar njoftoi sot martesën e Lartësisë së Tij Mbretërore, Princit Leka II, me Zonjushën Blerta Celibashi, duke hapur kështu një kapitull të ri në historinë e familjes që lidhet drejtpërdrejt me një nga periudhat më të veçanta të shtetformimit shqiptar.
Sipas komunikatës zyrtare të Oborrit Mbretëror, martesa u kremtua në një ceremoni private, duke ruajtur karakterin e saj intim dhe solemn, larg vëmendjes së tepruar publike. Ky stil i rezervuar është në përputhje me traditën e familjes Zogu, e cila shpesh ka zgjedhur që momentet familjare t’i jetojë në një rreth të kufizuar, edhe kur ato kanë një domethënie simbolike për publikun shqiptar.
Fotografia zyrtare e publikuar me këtë rast është realizuar në Kështjellën Apponyi në Sllovaki. Përzgjedhja e këtij mjedisi historik nuk është rastësore. Kjo kështjellë lidhet me familjen fisnike të Mbretëreshës Geraldinë, bashkëshortes së Mbretit Zog I dhe një nga figurat më elegante të oborreve mbretërore europiane të shekullit XX. Geraldina, e njohur shpesh si “Trëndafili i Bardhë i Hungarisë”, ishte pjesë e një familjeje aristokrate hungareze dhe martesa e saj me Mbretin Zog në vitin 1938 u kthye në një ngjarje të madhe diplomatike dhe shoqërore në Evropë.
Dasma e Mbretit Zog I dhe Mbretëreshës Geraldinë në Tiranë u konsiderua në atë kohë një nga ceremonitë më madhështore të organizuara ndonjëherë në Shqipëri. Në një vend ende të ri në organizimin e institucioneve shtetërore, ceremonia mbretërore simbolizonte përpjekjen për ta vendosur Shqipërinë në hartën diplomatike dhe kulturore të Evropës.
Nga ajo martesë lindi në vitin 1939 Princi Leka I, vetëm pak ditë përpara pushtimit italian të Shqipërisë. Historia e familjes mbretërore që nga ai moment mori një kthesë dramatike. Familja u detyrua të largohej nga vendi dhe të jetonte për dekada në mërgim, në një jetë të përshkruar shpesh si një kombinim mes protokollit mbretëror dhe realitetit të vështirë të ekzilit.
Princi Leka I u rrit në mërgim dhe për dekada mbeti një figurë simbolike për mbështetësit e monarkisë shqiptare. Në vitin 1975 ai u martua me australianen Susan Cullen-Ward, e cila pas martesës mori emrin Mbretëresha Susan. Nga kjo martesë lindi në vitin 1982 Princi Leka II.
Pas rënies së komunizmit në Shqipëri, familja mbretërore u rikthye për herë të parë në vend në vitet ’90. Në vitin 2002 shteti shqiptar lejoi zyrtarisht kthimin dhe vendosjen e familjes Zogu në Shqipëri, duke mbyllur kështu një kapitull të gjatë ekzili.
Princi Leka II, i lindur në Johanesburg të Afrikës së Jugut, është rritur mes kulturave të ndryshme, por ka mbajtur gjithmonë një lidhje të fortë me historinë dhe identitetin shqiptar. Ai ka studiuar në institucione ndërkombëtare dhe për disa vite ka qenë pjesë e institucioneve shtetërore shqiptare në role këshillimore dhe diplomatike.
Jeta personale e Princit Leka II ka qenë gjithashtu në vëmendjen e publikut. Në vitin 2016 ai u martua me Elia Zaharian, një aktore dhe këngëtare shqiptare. Nga ajo martesë lindi vajza e tyre, Princesha Geraldinë, e cila mban emrin e stërgjyshes së saj mbretërore.
Martesa e re me Blerta Celibashin shënon kështu një etapë të re në jetën personale të Princit dhe në historinë e familjes mbretërore shqiptare.
Pas martesës, Blerta Celibashi do të mbajë mbiemrin e familjes Zogu dhe titullin Princeshë e Shqiptarëve.
Familja Mbretërore e ndau këtë lajm me publikun duke e cilësuar një moment të rëndësishëm, jo vetëm për familjen e tyre, por edhe për të gjithë ata shqiptarë që ndjekin me interes historinë e kësaj dinastie, e cila mbetet pjesë e kujtesës politike dhe kulturore të Shqipërisë moderne.
Ky lajm rikthen edhe një herë në vëmendje historinë e një familjeje që ka kaluar nga oborret mbretërore të Evropës te vitet e gjata të mërgimit dhe më pas te rikthimi në atdhe – një histori që shpesh duket si një kapitull i veçantë në vetë historinë e shtetit shqiptar.
