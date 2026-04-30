Pritet shi i fortë dhe rrufe, moti i keq vë në rrezik Çmimin e Madh të Miami-t
Edhe koha e keqe duhej. Muaji prill i privoi të apasionuarit e Formulës 1 – për arsye “politike” – nga dy gara të parashikuara në kalendar. Fillimi i majit duhej të koincidonte me rikthimin në pistë, por që tashmë është vënë në dyshim, sepse të dielën në Miami pritet një furtunë, e shoqëruar me rrufe.
Parashikimi i motit nuk është aspak inkurajues. Për të premten dhe të shtunën do të ketë diell dhe temperatura verore, ndërsa për ditën e garës rreziku i kohës së keqe është rreth 70%. Rregullat në fuqi në Florida imponojnë pezullimin e eventeve sportive në ambiente të hapura, nëse ka rrufe në qiell.
Për momentin, Çmimi i Madh i Miami-t mbetet i konfirmuar, si për provat e lira, ashtu edhe për “Sprint Race” dhe garën përmbyllëse. Në këtë garë hyjnë në fuqi edhe rregullat e reja që janë miratuar me qëllimin për të përmirësuar sigurinë e pilotëve. Mes tyre është edhe ndalimi i “Boost Mode” në terren të lagësht.
