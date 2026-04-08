S&P 500 6,617 ▲0.08 % DOW 46,584 ▼0.18 % NASDAQ 22,018 ▲0.1 % NAFTA 97.55 ▼13.63 % ARI 4,839 ▲3.3 % S&P 500 6,617 ▲0.08 % DOW 46,584 ▼0.18 % NASDAQ 22,018 ▲0.1 % NAFTA 97.55 ▼13.63 % ARI 4,839 ▲3.3 %
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
08 Apr 2026
Problemi i sulmit te Milani nuk është i ri: gjatë 10 viteve të fundit, më i miri ka qenë… Bacca

· 2 min lexim

Sulmuesit e Milanit kanë qartësisht një problem me shënimin e golave. Natën në Napoli që i dha fund ëndrrave të tyre përtitull, Allegri futi në fushë pesë sulmues pa bërë asnjë gjuajtje në portë. Goli i fundit nga një sulmues erdhi kundër Cremoneses, dhe në gjysmën e dytë të sezonit, vetëm Leao dhe Nkunku kanë gjetur rrjetën (Pulisic nuk ka shënuar për 100 ditë, dhe Fullkrug për 79).

Është një problem për të cilin Milani nuk duket se ka një zgjidhje, sepse dilema e sulmuesit është një problem i vjetër që kuqezinjtë e kanë mbajtur me vete për vite me radhë… Vetëm hidhini një sy golashënuesve më të mirë të ligës në 10 vitet e fundit, emri i më të mirit është vërtet një surprizë, është Carlos Baca! Këtë vit, golashënuesi më i mirë është Leao me 9 gola.

Teoria se Carlos Bacca ka qenë sulmuesi më i mirë i Milanit gjatë 10 viteve të fundit mbështetet nga numrat: në ligë nga 2015/16 deri më sot, 18 golat e tij (ose 20 gjithsej në sezonin 2015/16) mbeten niveli më i lartë i shënimit për një sulmues të kuqezinjve në një turne të vetëm.

