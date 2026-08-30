🌤️
Tiranë 35°C · Kryesisht kthjellët 30 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 83.40 ▼0.16%
ARI 4,530 ▼2.88%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $78,669 ▲ +0.94% ETH $2,474 ▲ +1.19% XRP $1.3975 ▲ +0.19% SOL $106.1000 ▲ +0.95%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 %
EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110
30 Aug 2026
Breaking
VIDEO/ Flakët rrezikojnë banesat në Bulqizë NASA lëshon “Roman”, teleskopin e ri që do të eksplorojë universin Pesë transferimet më të dëmshme në NBA në pesë vitet e fundit Botërori i Pentathlon: Blanka Guzi dhe Lukes Matej, kampionë Bote Mbyllet shkolla në fshatin Xhepin të Strugës për shkak të numrit të vogël të nxënësve
Menu
Kosova

Profesori i sigurisë ngre alarmin për spiunazhin: Kosova nuk duhet të jetë strehë për agjentët e huaj

· 2 min lexim

Profesori i shkencave të sigurisë, Avni Islami, ka reaguar lidhur me çështjet e sigurisë kombëtare dhe rrezikun nga spiunazhi, duke thënë se institucionet e Kosovës duhet të veprojnë me zero tolerancë ndaj elementeve që cenojnë interesat shtetërore.

Në një postim, Islami ka përmendur rastin e Vladan Kostiqit, për të cilin ka thënë se shpreh hapur admirim për kriminelët e luftës, si dhe ka ngritur shqetësime për, siç i quan ai, tendencat për ta shndërruar OSBE-në në “një fole të agjentëve rusë dhe serbë”.

Sipas Islamit, misionet ndërkombëtare po tentohen të përdoren si mbulesë për agjenda destabilizuese.

Ai ka vlerësuar punën e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Policisë së Kosovës dhe Prokurorisë Speciale në luftën kundër spiunazhit.

“Dy vitet e fundit kanë dëshmuar se suksesi i përbashkët i AKI-së, Policisë dhe Prokurorisë Speciale nuk është i rastësishëm, por rezultat i një strategjie të hekurt për pastrimin e vendit nga elementët subversivë”, ka shkruar Islami.

Profesori i shkencave të sigurisë ka thënë se Kosova nuk duhet të shërbejë si strehë për spiunazhin armiqësor apo për individë që, sipas tij, veprojnë kundër interesave të shtetit.

“Koha e pandëshkueshmërisë ka mbaruar”, ka deklaruar Islami, duke shtuar se çdo informator, agjent apo bashkëpunëtor i shërbimeve të huaja sekrete duhet të zbulohet dhe të përballet me drejtësinë.

“Çdo informator, agjent apo bashkëpunëtor i tyre do të zbulohet, do të arrestohet dhe do të marrë dënimin e merituar”, ka shkruar ai.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu